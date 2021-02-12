Женщина перепутала лак для волос с клеем: ЧП закончилось в больнице

Жительница американского штата Луизиана Тессика Браун сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем, и в течение месяца не могла избавиться от него. Тогда она обратилась в отделение скорой помощи, где провела 22 часа.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, в больнице медицинские работники приложили к голове Тессики повязку, пропитанную ацетоном, но этот способ не помог растворить клей, а сделал его еще более липким. Вдобавок средство обожгло женщине кожу головы.

Отмечается, что пострадавшая планирует подать иск в суд на бренд Gorilla Glue, потому что, по ее мнению, этикетка клеящего вещества вводит покупателей в заблуждение. По информации издания, на лицевой стороне флакона с клеем написано, что он предназначен для работы с тканью, бумагой, деревом, металлом и другими материалами.

Несмотря на то, что на этикетке напечатано предостережение об опасности попадания вещества на глаза и кожу, на ней нет конкретного указания избегать области с волосяными покровами.

К слову, Тессика открыла сбор средств на площадке Go Fund Me, чтобы покрыть свои медицинские расходы, и уже собрала почти 11 тысяч долларов. Она также получила предложение на курс лечения от пластического хирурга из Лос-Анджелеса, который утверждает, что может полностью удалить клей с ее волос и кожи головы.

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