Разбронирование медиков: кого из специалистов могут отправить на фронт

Ровно месяц назад, 14 января, Кабинет министров своим постановлением №36 разрешил бронировать 100% медицинских работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности. Но теперь дышло подзаконного акта хотят развернуть в обратную сторону. И иногда, если очень надо, некоторых гражданских медиков все-таки смогут мобилизовать.

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Чем может закончиться эта история – читайте в материале OBOZ.UA.

75% раненых военных проходят лечение в обычных больницах

После начала полномасштабной российской агрессии, согласно правительственному постановлению №76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", государственные и коммунальные учреждения здравоохранения совершенно справедливо попали в категорию организаций, критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответственно, бронированию от мобилизации подлежали 50% военнообязанных медицинских работников учреждений здравоохранения, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, а также центров крови.

Но новым постановлением №36 правительство разрешило бронировать медиков в полном объеме (интересно, что согласно этому же документу 100% бронь получили еще прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

"75% раненых украинских военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медицинских учреждениях. Для нас важно обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи в полном объеме, поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников", – отметил после принятия постановления министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Отмена ограничений по объемам бронирования для медицинских работников учреждений здравоохранения особенно важна", – подчеркнул, в свою очередь, замминистра экономики Виталий Киндратов.

Нововведение вызвало определенный энтузиазм и в среде медицинских учреждений.

"В настоящее время в больницах мужчин-специалистов практически не осталось, разве что в хирургическом отделении их большинство. По крайней мере, у нас. А в других отделениях женщины-врачи – до ста процентов. Если бы оставили норму мобилизовать 50% от тех, кто подлежит призыву, то мы бы в итоге и половины хирургов могли лишиться", – говорит OBOZ.UA начальник медицинской службы Киевской городской клинической больницы №10 Даниил Михайлов.

Дефицит медиков в армии – около 40%

Но решение о стопроцентном бронировании медицинских работников учреждений здравоохранения также ожидаемо вызвало недовольство в среде военных, которые говорят о том, что дефицит фронтовых и госпитальных медиков составляет сейчас до 40%.

"В частности, у нас особая потребность, очень большой дефицит анестезиологов и хирургов. Я знаю о недостатке как минимум двух тысяч таких специалистов", – говорит координатор волонтерских медслужб Оксана Корчинская.

Одним словом, ситуация сложилась патовая: медики должны оказывать помощь и на фронте, и в тылу (и обычным пациентам, и раненым военным), а на всех специалистов уже не хватает.

Для решения сложившейся ситуации 6 февраля состоялось специальное совещание, в котором приняли участие министр здравоохранения Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Сергей Мельник и командующий медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук.

Договаривающиеся стороны решили, что потребности ВСУ и сектора обороны в медиках будут обеспечиваться через механизм разбронирования (внимание – появился новый неологизм!) отдельных медицинских работников гражданских учреждений.

"Мы понимаем потребности фронта. Чтобы покрыть их, координируемся с Минобороны и командованием медицинских сил. Решения о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", – отметил по окончании встречи Виктор Ляшко.

Механизм разбронирования медиков для нужд Сил обороны Украины должен выглядеть следующим образом: Минобороны и командование медицинских сил направляют запрос в МОЗ относительно потребностей в тех или иных специалистах-медиках. Далее Минздрав в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации (где кого найти) и сформированные списки направлять в учреждения здравоохранения. А их руководители должны через портал Дія подать на определенного специалиста представление о разбронировании.

В конечном итоге все будут решать главврачи медучреждений

Гражданских медиков после разбронирования смогут мобилизовать в ВСУ или другие военные формирования, при этом с ними будут заключать контракты сроком на 1 год. Это очень важный момент.

Дело в том, что для того, чтобы мобилизованный медицинский работник служил именно военным медиком, у него должно быть офицерское звание (для этого он должен был закончить военную кафедру). И сейчас, например, даже очень крутой гражданский хирург или травматолог, не имеющий как минимум звания младшего лейтенанта запаса, не может служить даже в медицинском пункте батальона (низовой уровень медицинских сил ВСУ). Не положено. Ибо не офицер, а просто рядовой.

В лучшем случае такому медицинскому специалисту необходимо сначала получить звание сержанта, потом пройти специальный 40-дневный курс в Украинской военно-медицинской академии, после чего получить звание младшего лейтенанта медицинской службы. В худшем случае – опытного хирурга или травматолога просто заберут в пехоту. Заключение контракта подобных коллизий позволит избежать.

Но тут еще проблема – а захотят ли руководители гражданских учреждений здравоохранения отдавать ценного специалиста?

"Согласно постановлению №76 "разбронирование" (а согласно законодательству, это аннулирование отсрочки) осуществляется в четко определенных законом случаях. И среди этих случаев отсутствует запрос Минздрава или департаментов здравоохранения. То есть если не будут внесены дополнительные изменения в законодательство, окончательное решение о направлении представления на аннулирование отсрочки забронированному работнику будет принимать руководитель медицинского учреждения", – говорит OBOZ.UA медицинский адвокат, член Комитета медицинского и фармацевтического права НААУ Юлия Николаец.

Так что, скорее всего, в ближайшее время следует ждать нового законопроекта по поводу аннулирования отсрочек. Просто договоренности – это просто договоренности.