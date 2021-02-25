Экономическая ситуация на предприятиях ОРДЛО не очень. Задолженности по зарплате. Отток рабочей силы. Разочарования "в угольной швейцарии" и самой идее "навароссии".

"Мы не этого хотели, нас обманули" в ОРДЛО звучит все чаще. Думаю, это уже официальный гимн ОРДЛО. В соцсетях ОРДЛО то и дело вспыхивают разоблачения финансовой деятельности "строителей угольных швейцарий". Масла в "республиканский" огонь подлила проверка московских кураторов, которая выявила миллиардные хищения тех вливаний, которые сюда направляют из бюджета РФ.

Строители "угольных швейцарий" умудрились обокрасть и украсть все от коногонок в шахте до нательного белья в "народной милиции".

Шахты и заводы потихоньку, но с усердием, стабильно и без остановки вырезают на металлолом. В СМИ ОРДЛО, как в СССР счастье и процветание. Загнивает Украина и Запад. Вот-вот развалится Америка и Германия попросит политического убежища в России.

Со времен СССР пропаганда не поменялась. Впрочем, как и ее пользователи-потребители. Люди в ОРДЛО до сих пор реально вертя в светлое будущее ОРДЛО в составе РФ, обвиняют Украину во всех финансовых негараздах (обязана была платить, покупать и обеспечивать, но не лезть сюда) и, конечно же, в распад загнивающих врагов.

Управлять гомо-советикусами невероятно просто. Им нужен внутренний враг народа, который будет виновен в их личных бедах и которого можно будет расстрелять. Сюда отлично вписываются все. От олигарха до соседа, родственника, коллеги по работе.

Для особо важных просчетов нужен внешний враг. Тут список не большой. Внешние враги "республик" — это враги РФ: Украина, страны Балтии, Америка, как без нее и дальше смотря кто и как выступает в ООН против РФ.

Потом гомо-советикусам обязательно нужны бесконечные митинги, речевки, концерты, чтобы строем маршировать и орать "пабедим". Орган, куда писать доносы. Пыточные, куда сдавать тех, кого они обозначили врагами народа. Зависть. Алчность. Прошлое, которым можно гордиться, ведь будущего нет.

Вся пропаганда русского мира — это калька с пропаганды СССР. Но, как она красиво ложится в благодатную почву советского гражданина, товарища и не человека.

Вся пропаганда русского мира — это внутренний мир этого самого гомо-советикуса. Пропагандисты просто дают привычные картинки потребителю о его желаниях. Не более того. 7 лет ОРДЛО живет между разочарованием "нас обманули-не дали-не взяли" и надеждой, которую поддерживают "вот-вот РФ возьмет". Все остальное время они просто занимаются самоуничтожением. Здесь, в ОРДЛО, убито все. Люди. Почва. Вода. ЖКХ.

На еле-еле работающих шахтах, где с 2014-го ничего не модернизировалось — постоянные аварии. Смертность в шахтах возросла по сравнению с довоенной в 10 раз.

Донбасс в его Луганской и Донецких частях хотел пожить по-русски. Но, Донбасс ли? Судя по взрыву "23-е наш савецкий праздник" тех, кто смело может в своем городе в любой точке Украины повторить 2014-й, полно.

Никто из этих ностальгирующих гомо-советикусов вообще не знает, что такое пожить по-русски, что такое РФ современная и ориентируется лишь на рассказы "братан заработал в Маскве" и соцсети, набитые ботами с рекламкой русской жизни "пабагатому".

Любой крик из триколорадии "льготы, бесплатно, халява" могут возбудить где-то 45% жителей Украины, слушателей и потребителей российских СМИ, групп, кино, политиков, шариевщины и медведчуковщины.

Бравада у "наварасов" стихла и перешла в регулярное уныние и поиск виновного. Вот малая толика того, что об "экономическом чуде республик" пишут в соцсетях ОРДЛО новоявленные "расследователи", которые еще вчера орали "бамбас низависим".

Цитата: "В Республиках Донбасса началась самая настоящая национализация. До 2017 года большинство промышленных предприятий продолжали находиться в украинском правовом поле, платить налоги в украинскую казну и вывозить продукцию на Украину.

Странно? Мне тоже странно. После возникло ЗАО "Внешторгсервис", осуществлявшее внешнее управление над перспективными объектами и отраслями республиканской промышленности, но "ВТС" не справилось с поставленными задачами, накопив дикие задолженности перед поставщиками, перевозчиками, рабочими и шахтёрами.

Сейчас, впервые в нашей истории, правительству доверена ответственность самостоятельно зарабатывать (а значит, и тратить) миллиарды рублей. Достижение весьма выдающееся, но добившись расширения полномочий, власти ЛНР и ДНР столкнулись с массой проблемных вопросов. Прощаясь с угольной отраслью, "Внешторгсервис" оставляет после себя печальное наследие: миллиардные долги перед шахтёрами, уже спровоцировавшие две подземные забастовки шахтёров на шахтах Комсомольская и Никанор-Новая.

Если республиканским властям не удастся в ближайшее время добиться от вышестоящих инстанций помощи — самостоятельно заставить "ВТС" заплатить по счетам правительство ЛДНР не может — нет рычагов влияния, за нашумевшими забастовками могут последовать новые акции протеста.

Акции протеста привлекли внимание спецслужб ЛНР, после чего Антрацит, в котором находится шахта Комсомольская, внезапно был закрыт на карантин, а в республике "поломалась" связь украинского мобильного оператора и пропал доступ к социальной сети "ВКонтакте".

В итоге ситуация разрулилась, но не для всех — у МГБ ЛНР возникли определённые вопросы к части организаторов забастовки на Комсомольской, но, если не получится добиться погашения задолженности (накопленной ещё "ВТС") и своевременной выплаты зарплаты, новых забастовок не миновать — шахтёры говорят, что им урезали зарплаты и надбавки.

Серьёзной проблемой является необходимость закрыть часть нерентабельных шахт. Судя по всему, ЗАО "Внешторгсервис" продолжала добычу на некоторых предприятиях благодаря различным уловкам, экономя на пенсионных отчислениях, расходах на материально-технической части, затягивая все возможные выплаты и т. д. Поскольку у властей нет выбора, кроме как играть открыто и честно (по крайней мере, сейчас им нужно проявить себя с лучшей стороны, чтобы доказать свою способность контролировать прибыльную отрасль), часть шахт придётся либо модернизировать, либо закрыть.

В ДНР данный проект на стадии обсуждения — власти думают, как бы подсластить пилюлю и избавиться от рентабельных шахт без лишнего резонанса.

В ЛНР, привычной к более жёсткому стилю управления, о необходимости реформирования угольной отрасли заявляли ещё в конце апреля.

Надо отдать должное Луганску — местные власти позаботились о трудоустройстве работников закрывающихся предприятий. Все желающие досрочно ушли на пенсию, остальные трудоустроены на других шахтах или в не связанных с добывающей отраслью сферах, для чего Республика выделяла субсидии (как будет реализоваться этот проект, всплывающий каждый раз, когда речь идёт о закрытии очередной шахты, покажет время)"

Цитата: "В Республиках ходит немало кривотолков о том, что назначенное "ВТС" руководство предприятий безжалостно эксплуатирует материальную базу, при этом, не вкладывая необходимых средств в охрану труда, безопасность производственного процесса и поддержание оборудования в надлежащем состоянии. В сети крутится информация о серьезных нарушениях технологических процессов на ЕМЗ (Енакиевском металлургическом заводе) и АМК (Алчевском металлургическом комбинате). Хотя, эти претензии можно списать на частные случаи некомпетентности среди людей, назначенных "ВТС" управлять предприятиями.

В любом случае заработанные в 2020 году миллиарды, "Внешторгсервис" направил отнюдь не на погашение задолженностей, повышение зарплат или инвестиции в закупку и ремонт оборудования. Случись такое, власти ЛНР и ДНР пропиарили бы эту новость через свои СМИ.

Полное отсутствие прозрачности деятельности "Внешторгсервиса" не поддаётся логике: зачем скрывать доходы и платежи в бюджеты республик, если "национализация" подавалась как благо для населения и ради запуска предприятий, которые еле дышали? Почему такой покров таинственности окутывает деятельность Сергея Курченко? Все это не может не порождать самые дикие слухи и домыслы, позволяет недоброжелателям власти обвинять ее в махинациях и потворству нечистоплотных сделок. Вот и остаётся только читать в социальных сетях, что бывший украинский олигарх Курченко подмял под себя промышленность Республик и теперь жирует, высасывая последние соки. В конце концов, в России тоже умеют считать деньги.

Вопрос, а точнее вопросы, в другом. Почему "Внешторгсервис" берет под контроль только наиболее рентабельные объекты, в то время как потенциально богатейшие предприятия продолжают простаивать? Почему бы не заняться тем же концерном "Стирол", заводом "Лугансктепловоз" и т. д.?

Откуда такое лютое недоверие к вертикали власти в ЛНР и ДНР и, если это недоверие оправданно, почему бы для начала не сосредоточиться на наведении порядка во властных структурах? Опять же, если ситуация на местах столь плачевна, где гарантии, что прибыль, получаемая "ВТС", не распиливается несколько раз в процессе прохождения через различные "прокладки"?

И самый главный вопрос, особенно актуальный на фоне получения жителями Республик российских паспортов – так уж ли важно на шестой год войны продолжать играть в секретность? Притом, что все прекрасно всё знают, что они выживают сегодня исключительно благодаря поддержке России. Что мешает помогать ЛНР и ДНР так, как в свое время Россия помогала Абхазии и Южной Осетии? Может, пора отказаться от игры в шпионов и перейти на прозрачные и цивилизованные формы работы, чтобы избежать домыслов и слухов?

Хочется верить, что в обозримом будущем Россия признает ЛНР и ДНР и разорвёт порочный круг переходного периода – правительством с неясными полномочиями, теневыми финансовыми потоками, ловлей рыбки в мутной воде и полнейшим отсутствием понимания. Что ждет Республики завтра?".

Цитата: "Реструктуризация долга перед шахтами, в результате которой выплаты по нему начнутся только через два года с оплатой равными долями в течение 4 лет (а начисление процентов по долгу даже не было предусмотрено), имело свои последствия. Весной этого года луганские шахтёры начали самоорганизовываться для протестов. В мае подземная забастовка началась на шахте “Никанор-Новая” в Зоринске — горняки 6 дней не выходили из забоев, а их родственники митинговали на поверхности.

На протест шахтёров толкнули не только задержки зарплат, но и планы Главы Республики закрыть шахту, в рамках реформы по оптимизации угольной промышленности. Горнякам частично удалось добиться своего — задолженности по зарплатам им погасили, одно закрытие убыточной шахты им предотвратить не удалось.

5 июня на крупнейшей в ЛНР шахте “Комсомольская”, расположенной возле Антрацита, началась забастовка. В знак протеста против задержки зарплат за март и апрель больше 100 рабочих остались в шахте. Шахтёры отправили ультиматум министру угольной промышленности ЛНР Павлу Мальгину, в котором потребовали выплатить зарплату за весну.

После начала протеста шахтёрам начали поступать угрозы со стороны руководства шахты и Министерства госбезопасности ЛНР. 7 июня с ними встретился гендиректор управляющей шахтами ЛНР госкомпании “Восток-уголь” Владимир Шатохин, который рассказал, что шахта убыточная, и, чтобы выплатить долги по зарплатам, нужно найти большие деньги, которых нет.

В тот же день к рабочим приехали "решалы", а в окрестностях Антрацита была отключена мобильная связь. Параллельно возникли проблемы с доступом к соцсетям. Мятежная шахта была оцеплена сотрудниками милиции ЛНР, которые запретили родственникам рабочих передавать им еду и воду, а главный санитарный врач Республики Дмитрий Докашенко объявил, что в Антрацитовском районе вводится жесткий карантин, связанный с эпидемиологической ситуацией. Движение всего общественного транспорта было остановлено, а жителям района запретили покидать их города и поселки.

Силовики заблокировали все въезды и выезды в Антрацит, закрыли посёлок Дубровский, в котором находится взбунтовавшаяся шахта. Какими методами вёлся разговор силовиков с шахтёрами – можно догадываться.

По словам главы Независимого профсоюза шахтёров Донбасса Александра Васьковского, 7 и 8 июня сотрудники МГБ ЛНР похитили 21 шахтёра, 14 из которых к 10 июня были отпущены. Он утверждает, что некоторых из них пытали. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков утверждает, что луганские силовики арестовывали сотрудников не только шахты “Комсомольская”, но и шахты “Белореченская”, а также шахты имени Вахрушева — их рабочие, которые тоже несколько месяцев не получают зарплат, также начали самоорганизовываться для протестов.

По сообщениям шахтёрских сообществ в соцсетях, 10 июня бастующие рабочие “Комсомольской” объявили голодовку. Они требовали отпустить своих арестованных МГБ ЛНР коллег, и настаивают на том, чтобы Глава ЛНР Леонид Пасечник лично гарантировал неприкосновенность их семьям.

Неадекватная реакция главарей террористов на забастовку — пытки и блокировка соцсетей — объясняется тем что, что протест антрацитовских шахтёров становится отправной точкой для больших масштабных волнений. Но что важнее, способен сорвать инциированную Курченко реструктуризацию местного углепрома. Падение спроса на уголь заставило руководителей ЛНР одобрить создание единого государственного оператора угольных шахт, которым стал находящийся под контролем беглого украинского младоолигарха Курченко “Восток-уголь”, а также закрытие 5 крупных шахт, которые были признаны нерентабельными.

Жители городков и посёлков, в которых находятся готовящиеся к закрытию шахты, встретили реформу остервенелым сопротивлением — многие из них опасаются, что не смогут найти работу и останутся без средств к существованию. Но власти продолжают реформу, главным бенефициаром которой является “Внешторгсервис”.

Впрочем, очевидно, что у Курченко нет ресурсов для поддержания социального мира на Донбассе и соответственно сохранения статус-кво. Его индустриальная империя трещит по швам. Из-за отсутствия кокса (для производства которого соответственно не хватает угля) на днях остановилось крупнейшее промышленное предприятие ЛНР — Алчевский меткомбинат, принадлежащий ИСД. Руководство предприятия говорит, что простой будет максимум месяц. Но глядя по ситуации на других металлургических предприятиях региона, которыми управляет Курченко, скорее всего, что АМК – крышка".

Цитата: "Поговорим о князе всея Донбасса Сергее Витальевиче Курченко.

Итак, Курченко очень неплохо обустроился в Москве. Он занял элитные помещения на набережной в "Москве-сити" для работы, поселился в Серебряном бору, организовал бизнес в Крыму, а также, естественно контролирует промышленность ЛДНР.

В "Москве-сити" Сергей Витальевич заседает не один. Офисы связанных с Курченко структур занимают 46-й и часть 47-го этажа башни "Москвы-сити". На 47-м этаже расположен офис "Комитета спасения Украины", которым управляет Николай Азаров (экс-премьер Украины) и Владимир Олейник (экс-депутат Верховной рады).

Периодически Курченко, захаживает и в администрацию президента и правительство России, офисы "Роснефти", "Лукойла", ВТБ, "Роскосмоса" и многих других. Вот уж поистине деловая хватка у 35-летнего бизнесмена.

А 15 лет назад все начиналось с того, что на молодого сговорчивого паренька записывали свои компании все, кому не лень. И отмывали через них неплохие деньги. С тех пор паренек заметно осмелел.

Чересчур успешный олигарх находится в санкционных списках Канады и Евросоюза, его счета заморозила Швейцария.

Вот в таких руках сейчас находится судьба Донбасса, так что делаем выводы товарищи. Знайте своих хозяев в лицо"…

На этом, пожалуй, и остановимся.

Как мы видим, сладкая русская конфетка застряла в горле "народа Донбасса" и оказалось кавелочком говнеца. Все забастовки в ОРДЛО были похожи на молебни, где бастующие возносили оды Путину, умоляли его, навести порядок, обвиняли во всех грехах Украину и выражали глубокую уверенность в правильном курсе "республик".

Бастовать в "республиках" оказалось сложнее, чем при "укро-карателях". Это на Киев ходить донбасяне ого-го ходаки, а из Краснодона, Алчевска, Антрацита даже на Луганск забастовщикам слабо. Могут и по попе ата-та сделать. Поэтому бастуют в ОРДЛО по-русски. Стоят на коленях и поют хвалу Путину.

И все же, все же, все же. Чем меньше в ОРДЛО количество работающих шахт, тем больше в ОРДЛО голодных экс-опочленев-шахтеров, у которых дома куча оружия. Чем меньше в ОРДЛО работающих предприятий, тем больше шансов на бунт. Чем больше в ОРДЛО долгов перед шахтерами, тем злее они становятся.

В общем, последнее время и у кураторов из Кремля и у ФСБ сильно болит голова от того, как вырезать и закрыть все оставшееся, и при этом не попасть на революцию, которая может навредить планам Кремля на расширение ОРДЛО до административных границ Луганской и Донецкой областей.

Здесь уже по полной обсуждается объединение "братских народов Донбасса", народа лнр" с "народом днр" в одну "страну".

Естественно, Пушилин и Пасечник устали и должны отдохнуть, попросту охлосу нужен новый лидер, который с новой силой "забрать-поделить-расстрелять".

Но, вот теперь на фоне народного разочарования и недовольства лидер "наварасии" должен быть реальным расстрелякой.

То есть не бояться расстреливать толпы мирных голодных граждан, как СССР сделало в Новочеркасске или, как Янукович сделал с Майданом.

В общем, ОРДЛО подошло к тому краю, когда мечты про "Сталин жив живее всех живых" и вдохи "Сталина на вас нет" стали приобретать видимые формы.

Кто же может стать новым диктатором лугандонии, который и протесты задушит, и на колени поставит, и будет любим и обожаем, имея руки по локоть в крови?

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить "объединенный Донбасс", в случае слияния псевдореспублик "ЛДНР". Об этом он заявил в эфире пропагандистского канала Russia Today.

По его словам, все якобы зависит от воли народа.

"Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", — заявил он.

На вопрос, готов ли Виталий Захарченко к открытым выборам, он ответил положительно.

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко скрывается в России. Н-да, неожиданный поворот. Но, вполне предсказуемый на фоне стабильного "экономического роста угольной швейцарии".

И что удивительно. В ОРДЛО это понимают. И кто такой Захарченко (кстати, здесь обыгрывается еще и ностальгия, и обожествление покойного лидера боевиков "днр" Саши Захарченко), и что будет с ними, бастующими и голодными, если "сталин живее всех живых".

Кстати, забастовки голодных и безработных металлургов и шахтеров ОРДЛО не поддерживаются теми, кто имеет заработок, не связанный с этими отраслями: предпринимателями, решалами, ментами, врачами, учителями, пенсионерами, живущими на 2-4 выплаты.

Поэтому все забастовки шахтеров в ОРДЛО имеют негативный резонанс и не поддерживаются горожанами. Свои у каждого свои.

В ОРДЛО побаиваются прихода Виталия Захарченко к власти, так как осознают, что человек из когорты "крепких хозяйственников" покажет "народу Донбасса" то о чем он ностальгирует — крепкий кулак.

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