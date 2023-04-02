За трое суток энергетики вернули свет для 8,2 тысячи семей Донецкой области, – ДТЭК

С 30 марта по 1 апреля энергетики ДТЭК вернули свет в 15 населенных пунктах Донецкой области. Снова со светом более 8,2 тысячи семей, постоянно страдающих от вражеских ракет и артиллерии.

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Об этом говорится в сообщении компании.

За последние три дня энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для более 8,2 тысячи семей в 15 населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены в результате обстрелов накануне. В настоящее время электроснабжение в пострадавших районах восстановлено полностью.

"К сожалению без электроснабжения остаются 107 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", – подчеркивают в компании.

Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.