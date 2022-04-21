За сутки энергетики возобновили электроснабжение для 27 тысяч семей – ДТЭК

Аварийные бригады энергетиков в сутки вернули свет для 26 500 семей в 45 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В Киевской области за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 1 390 семей в 26 населенных пунктах.

"Электромонтерам удалось подключить к свету больницу и сельсовет в пгт. Гостомель. В Макаровском районе заживили узел связи и отремонтировали одну из линий высокого напряжения, что обеспечивает электроэнергией этот район. Это позволит повысить надежность электроснабжения в этой части Киевщины", - сообщили в ДТЭК.

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Энергетики также оперативно возобновили электроснабжение города Зеленодольск Днепропетровской области, который подвергся обстрелам в ночь на 21 апреля.

"За 2 часа специалисты ДТЭК Днепровские электросети совместно с коллегами-энергетиками по ДТЭК Криворожская ТЭС возобновили ее работу, создав резервную схему питания. Это позволило вернуть свет для 5985 семей", - сообщили в компании.

В Донецкой области специалисты ДТЭК вернули свет 19 133 семьям в 17 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.