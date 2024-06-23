За сутки энергетики вернули свет 17 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

В течение 22 июня энергетики ДТЭК возобновили поставки света почти для более чем 17 тысяч семей в Донецкой области.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"В течение 22 июня специалисты ДТЭК Донецкие электросети вернули электроснабжение в 5 населенных пунктов области. Снова со светом 17 263 семьи региона", – говорится в нем.

Отмечается, что энергетики не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за ситуации в сфере безопасности в регионе. Однако они обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Сейчас в Донецкой области ежедневно работает около 70 бригад ДТЭК, чтобы быстро устранять последствия вражеских обстрелов.

Ранее ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел во время ремонта оборудования в Донецкой области. В результате был ранен один энергетик.