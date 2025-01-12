За сутки энергетики ДТЭК вернули свет 6 тыс. семей после вражеских обстрелов

Энергетики компании ДТЭК вернули свет 6 тыс. семей Донбасса и Днепровщины, чьи дома обесточивались из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

На Донетчине не стихают тяжелые бои. Несмотря на то, что восстанавливать свет в прифронтовом регионе становится все труднее, за вчера энергетикам удалось вернуть электричество в дома 3,5 тысяч семей.

Тем временем 11 января в результате вражеских ударов на Днепровщине остались без света 2,5 тысячи семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в декабре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях после вражеских обстрелов.