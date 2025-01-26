За сутки ДТЭК вернул свет в дома более 10 тыс. семей, которые были обесточены после обстрелов

В течение 25 января энергетики провели ряд ремонтов электросетей в Днепропетровской и Донецкой области, разрушенных в результате очередных атак России. Свет вернули в дома более 10 тысяч украинских семей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что Днепропетровщина продолжает подвергаться российским обстрелам, которые разрушают в том числе электроинфраструктуру городов и сел. За последние сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 6 266 семей, оставшихся без света из-за боевых действий.

Несмотря на тяжелую ситуацию, продолжаются восстановительные работы и в Донецкой области. 25 января ремонтным бригадам ДТЭК удалось выполнить ряд ремонтов и возобновить электроснабжение в 6 прифронтовых населенных пунктах. Благодаря этому свет вернулся в дома 3,8 тысяч семей.

"Из-за ситуации в регионе энергетики не всегда имеют доступ к местам проведения работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", – подчеркивают в ДТЭК.

Напомним, ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 30 тыс. семей Донетчины и Киевщины, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.