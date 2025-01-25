За сутки ДТЭК вернул свет почти 28 тыс. семей после обстрелов

24 января энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и возобновили электроснабжение более чем в 30 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей, жители которых были обесточены из-за постоянных обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, за последние сутки ремонтные бригады ДТЭК возобновили работу электросетей в 22 населенных пунктах на юге Днепропетровщины, который продолжает страдать от ежедневных вражеских атак. Благодаря этому свет вернули в дома более 24,5 тысяч семей.

Также за сутки энергетики восстановили свет для 1567 семей Киевской области.

В то же время зоной активных боевых действий остается Донетчина. Несмотря на сложные условия, энергетики, получив разрешение от военных, смогли за сутки возобновить электроснабжение для 1724 семей в 7 прифронтовых населенных пунктах.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 252 тысячам семей в 91 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.