За сутки ДТЭК вернул свет почти 12 тысяч семей после обстрелов

7 сентября энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение домов 11,6 тысяч семей на Днепровщине, Одесщине и Донетчине.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Больше всего обновлений – на Днепровщине. Здесь за энергетики вернули свет в дома 7,2 тысяч семей.

Не покидает враг атаковать и Одесщину, где за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение 2,4 тысячи домов.

Донетчина остается зоной наиболее активных боестолкновений. Здесь ежедневно повреждаются десятки линий электропередач. Несмотря на постоянную опасность, энергетикам удалось вернуть доступ к электричеству для 2 тысяч семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 714 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов.