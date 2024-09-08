За сутки ДТЭК вернул свет почти 12 тысяч семей после обстрелов
7 сентября энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение домов 11,6 тысяч семей на Днепровщине, Одесщине и Донетчине.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Больше всего обновлений – на Днепровщине. Здесь за энергетики вернули свет в дома 7,2 тысяч семей.
Не покидает враг атаковать и Одесщину, где за прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение 2,4 тысячи домов.
Донетчина остается зоной наиболее активных боестолкновений. Здесь ежедневно повреждаются десятки линий электропередач. Несмотря на постоянную опасность, энергетикам удалось вернуть доступ к электричеству для 2 тысяч семей.
В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.
Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 714 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов.