За неделю энергетики вернули свет для 76 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

С 4 по 10 марта энергетики вернули свет жителям 59 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, обесточенных из-за обстрелов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что непрерывные обстрелы разрушают сети и оборудование в Донецкой области. Однако несмотря на сложную ситуацию за неделю энергетикам удалось вернуть свет в доме почти 53,8 тысячи семей.

От обстрелов страдает и юг Днепропетровской области, где враг также разрушает энергетическую инфраструктуру. Здесь ремонтные бригады заживили почти 10 тыс. семей, которые были без электроэнергии в результате атак.

Кроме того, на прошлой неделе враг атаковал и Одесскую область. Энергетики приступали к работам сразу после завершения обстрелов, благодаря чему через неделю они вернули свет 12,7 тыс. семей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения и приступают к работам сразу, как только получают разрешение от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.