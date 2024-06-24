За неделю энергетики вернули свет 89 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов – ДТЭК

С 17 по 23 июля энергетики ДТЭК полностью или частично возобновили электроснабжение 74 населенных пунктов и вернули электричество в дома более 89 тысяч семей Донецкой, Киевской и Днепропетровской областей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, за неделю энергетикам удалось вернуть свет более 59 тысяч семей на Донетчине, обесточенных из-за постоянных вражеских обстрелов, ракетных атак и авиаударов.

Еще для почти 19 тысяч семей возобновлено электроснабжение в Киевской области. Где 20 июня во время ракетной атаки были повреждены электросети Броварского района.

Днепровщина также постоянно подвергается враждебным атакам, особенно югу области, приближенному к зоне боевых действий. За неделю в области удалось восстановить свет в домах более 11 тысяч семей.

Напомним, на прошлой неделе ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел во время ремонта оборудования в Донецкой области. В результате был ранен один энергетик.