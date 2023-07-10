За неделю энергетики ДТЭК вернули свет в домах 70 тысяч семей

С 3 по 9 июля энергетики ДТЭК вернули свет 70 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе в результате обстрелов выходили из строя электросети в 89 населенных пунктах Донбасса и Днепропетровщины.

Энергетики вернули свет для 69 тысяч семей Донбасса и 540 семей в Днепропетровской области.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков снабжать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы ежедневно ликвидируем последствия обстрелов, ремонтируем поврежденные электросети и возвращаем свет", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.