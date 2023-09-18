За неделю энергетики ДТЭК после обстрелов возобновили электроснабжение 38 тыс. семей на Донетчине и Днепропетровщине

С 11 по 17 сентября энергетики возобновили после обстрелов электроснабжения 58 населенных пунктов и вернули свет для 38 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают в ДТЭК.

За прошедшую неделю в Донецкой области энергетики возобновили работу электросетей для 28 тысяч семей. Донетчина остается одной из наиболее активных зон боевых действий Украины, где ежедневно из-за обстрелов повреждаются электросети и подстанции. Днепропетровская область также регулярно остается без света из-за атак врага. Всего за неделю энергетики восстановили здесь свет почти для 10 тысяч семей после обстрелов.

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"572 дня энергетики держат энергетический фронт и снабжают светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет уже 8,7 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донетчины и города Киев.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что перед началом отопительного сезона ДТЭК технически обновил две высоковольтные подстанции. Они обеспечивают светом около 200 многоэтажек, более 2,5 тысяч частных домов, школы, детсады, больницы и другие социально важные объекты столицы.