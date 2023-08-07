За неделю ДТЭК вернул свет 59 тыс. семей в прифронтовых регионах

С 31 июля по 6 августа энергетики ДТЭК вернули свет 59 тысяч семей в 105 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Энергетики ДТЭК, несмотря на опасность, продолжают работать в областях, приближенных к зонам боевых действий. В частности, на Донетчине и Днепропетровщине, где из-за регулярных обстрелов разрушаются линии электропередачи. Наши специалисты возобновили работу электросетей для 47 тысяч семей Донетчины и 12 тысяч семей в Днепропетровской области. полномасштабной войны мы вернули свет уже 8,4 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киев. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", – говорят в компании.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в июле ремонтные бригады ДТЭК вернули свет для 298 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за российских обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.