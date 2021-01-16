Жителей ОРДЛО внезапно стал интересовать вопрос, почему "власти" засекретили и не объявили результаты такой разрекламированной кампании, как "всереспубликанская перепись населения".

Напомню, в 2019-м году в "республиках" громко и пафосно заявили о "всереспубликанской" переписи населения. Мол, вот хотим показать миру, сколько "народа Донбасса" живет в "республиках" и нуждается в гуманитарке, защите, "русском мире" и любви Путина.

Ну, и естественно, пафосно поговорить о геноциде "народа Донбасса" и не менее пафосно поторговаться за особый статус для "народа Донбасса", особенно в той части, где "смотрите, сколько голосов Донбасс может дать на выборах за наших".

"Наших" в их понимании: за пророссийских политиков, пророссийские законы, пророссийские темы референдумов, а то и за отделение Донбасса в рамках всеукраинского референдума, тем более, что под это дело даже закон решили реанимировать.

"Республики" после переписи должны были выглядеть, как сила сильная, готовая головушку буйную сложить за Россию-матушку, ну, и в таком духе, только после всего перечисленного, на что готовы "республики" ту же следовало — дайте денег.

Перепись должна была стать новым сверхмощным оружием "республик". Для требований в Минске особого статуса "ущемленного русскоязычного народа Донбасса". Для внесения изменений в Конституцию Украины. Для торгов на местных выборов и выборов в ВРУ. Для вымогательства гуманитарной помощи от всех миссий, стран и фондов. Для Путина, выглядеть красавцами "да мы вот" — далее, по обстановке или "возьмите к себе, и мы" или "дайте денег, и мы".

В общем, оружие для двух сторон как бы. То есть и по Украине ударить, и России подвильнуть.

"Перепись" провели. По всем канонам РФ, Партии Регионов, и "республик". То есть, что-то прикинули, где-то посчитали, что-то нарисовали. "Праймериз" "переписи", показал, что в "республиках" стало жить людей больше, чем до войны.

Переписью помахали, но оглашение результатов отложили. Отложили. И еще раз отложили. А потом засекретили. Причем одновременно в обеих "республиках". С тех пор о переписи населения в ОРДЛО стараются не вспоминать.

Но, так как в информационную раскрутку данной фикции было вложено немало ресурсов, то есть про важность переписи орали в ОРДЛО из каждого утюга, и, добились того, что жители "республик" поверили, еще раз поверили коллаборционистам и оккупантам и приняли участие в "правом деле".

Уже при проведении "переписи" стало понятно, что это всего лишь очередной пшик, так как в соцсетях ОРДЛО сообщалось о том, что на многие улицы "переписывальщики" так и не дошли. Жители ОРДЛО стали сомневаться в том, что их считали. А после того, как данные переписи засекретили и во все поняли, что еще раз оказались участниками очередного паноптикума, цирка, фарса, обмана. Но, им ли удивляться. Если в 2014-м году каждый их день, каждое их движение, это участие игра в цирке Путина в роли кукол, послушных и забавных.

Правда, жители ОРДЛО оказались злопамятны, пропаганда сделала свое дело, и каждодневное упоминание в течение года слова "перепись" глубоко проникло в сознание "народа Донбасса", поэтому регулярно в соцсетях вспыхивают обсуждения на темы – "где мы, кто мы, сколько нас".

Но, "власти" ОРДЛО молчат. Города ОРДЛО давно уже утратили довоенный шарм, гул машин и толпу рынков. Смертность в ОРДЛО, здесь, понятное дело, умалчивают о количествах смертей от коронавируса — огромна. Но и помимо коронавируса здесь растет смертность. Вирусная пневмония. Туберкулез. Сифилис. Любая пустяшная болезнь в ОРДЛО смертельна.

Профессионалы-медики выехали из ОРДЛО, там остались лишь те, кто знает, их "дипломы" и их "знания" всего лишь мыльный пузырь ростовских ВУЗов, купленный в 90-е. Поэтому жизнь людей ОРДЛО в руках лгунов и проходимцев. Недоучек, воспользовавшихся коррупцией и купивших себе дипломы.

Лучшее в мире советское образование, а именно эта категория медиков поддерживала русский мир в ОРДЛО, как и "диплом за сало", делают свое черное дело. Вычищают тех, кто своим безумством помогает безумцам строить это безумное шапито. Критическое большинство жителей Донбасса своими руками и мечтами построили себе Освенцим, где взлелеянными ими же палачи творят свою черную работу.

И вот снова в соцсетях ОРДЛО вспыхнуло обсуждение "кто мы, где мы, сколько нас" среди тех, кто помнит разрекламированное шоу "перепись". Мне очень понравился комментарий в обсуждениях: "почитайте о переписи населения в 1937-м году, мотивы неразглашения, скорее всего схожи".

К жителям Донбасса начинает возвращаться память? Они начинают вспоминать историю? Это хорошо, хотя и с трудом верится. Я всегда пишу о том, знай бы жители Украины хорошо историю своей страны, а не тот симулякр, фейк, который нам 70 лет вбивала в голову советская власть, не было бы такой поддержки России на Донбассе, не было бы у нас столько гомосоветикуса в стране.

Для тех, кто не помнит что было 1937-м году, напомню, согласно архивам СБУ, установлено, что Советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид украинского народа. Всесоюзная перепись населения СССР в 1937 года показала реальный демографический кризис и страшную трагедию Украины.

Первая всеобщая перепись в СССР состоялась 17 декабря 1926 года. Численность населения СССР составила 142 миллиона человек. Горожан среди них оказалось всего 18%, грамотных — 56,6%, причем данные о грамотности указали только для людей моложе 50 лет.

Следующая перепись, проведенная в январе 1937 года, оказалась трагической. Согласно данным, несколько дней спустя доложенным Сталину и Молотову, численность населения СССР составила 162 миллиона человек.

Вышло не так, как хотелось бы. В середине 1930-х годов, когда, как известно, жить в стране стало лучше и веселее, пропаганда широко оперировала цифрой в 170 миллионов, полученной на основании данных предыдущей переписи и средних показателей рождаемости и смертности. При этом всячески подчеркивалось, что рождаемость в стране победившего пролетариата значительно выше, чем в мире капитала, говорится в материалах СБУ.

"Такой отчет "не понравился отцам народа, и руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "искусственно заниженных и извращенных цифрах" и расстреляли".

Как и когда будут использованы результаты "переписи" в ОРДЛО уже давно понятно. На весну 2021 года ОРДЛО готовят к местным выборам в рамках особого статуса. К этому времени здесь обещают запустить работу судов "республик" по (внимание) украинским законам, показав таким образом единство "народа Донбасса" с Украиной и страстным желанием жить в Украине, но с особым, индивидуальным статусом.

И, похоже, за любое нужное Кремлю решение в ОРДЛО "проголосуют" даже мертвые.

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