Официальное утаивание потерь российской армии во время войны в Украине касается как рядового, так и высшего командного состава. Высокая интенсивность боевых действий сразу на нескольких фронтах обуславливает значительные потери среди оккупационных войск. Российская новая военная история дает основания сравнивать эти утраты с обеими чеченскими военными кампаниями. Конечно, тогда в РФ также действовали законы по официальному сокрытию реального уровня потерь в армии. Но по итогам первой чеченской войны (1994-1996) эти потери уже равны потерям войск РФ в ходе войны в Украине. По предварительным данным, на 2 марта 2022 г. в общей сложности убито около 5840 военнослужащих. Впечатляют потери военной техники. Это почти 30 самолетов, 31 вертолет, до 211 танков и 862 боевых машин пехоты, два катера.

Значительны потери среди высшего командного состава вооруженных сил РФ, которые непосредственно осуществляли командование брутальным наступлением на территорию суверенной Украины. По данным разведывательных перехватов, погиб заместитель командующего 41А ЦВО РФ генерал-майор Суховецкий Андрей Александрович (находился на борту подбитого вертолета); командир 247 пдп (Ставрополь) 7 дшд полковник Константин Зизевский, не стало в живых и полковника Юрия Агаркова (до 2021 года командовал расформированной 56-й одшбр (м.д. Камышин)); предварительно такая же участь уже постигла и командира 11-й одшбр (м.д. Улан-Удэ) полковника Шишова Дениса Николаевича. Уже точно известно о гибели командиров 103 мсп (м.д. Ростов на Дону) 150 мсд и 33 мсп (м.д. Камышин) 20 мсд 8 А ВС РФ.

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Власти страны-агрессора всячески воздерживаются от признания значительных потерь своих офицеров на территории Украины. Более того, это касается колоссальных потерь среди рядового и сержантского состава ее нынешней оккупационной группировки в Украине.

Долго ли это продлится? Очевидно, нет! Ведь смерть на украинской земле косит россиян почти целыми подразделениями.

Так только 02.03.2022 было получено сообщение о таких потерях оккупантов: в/ч из г. Камишин, Волгоградской области – 70% личного состава, в/ч из г. Саратов – 80% погибших.

Сокрушительные поражения на украинском поле боя заставляют некоторых боевых российских генералов просто убегать, бросая на произвол судьбы, точнее на убийство, своих подчиненных – речь о начальнике штаба 36-й армии Восточного ВО РФ генерал-майоре Сергее Ныркове – после уничтожения украинскими ВСУ командного пункта россиян в селе Дитятки под Чернобылем этот "рулевой" быстро засверкал пятками к безопасному убежищу в белорусском г. Мозырь, его подчиненные офицеры и солдаты были дезориентированы такой изменой и вскоре полностью уничтожены.

Во время так называемой военной операции в Украине из 95-й бригады связи (из м.д. Горелово) погибла почти половина отправленного в Украину личного состава, а из 400 военнослужащих 138 ОМСБр (из м.д. Каменка), попавших под обстрел из "Градов", выжило всего 25.

И это лишь единичные факты той статистики, которую никогда не обнародуют российские власти. Их практика уже давно всем известна – большинство из этих павших, если еще гуманитарные организации доставят их тела в РФ, будут похоронены под отдельными номерами на полутайных кладбищах, или просто сожжены в передвижных крематориях, всегда сопровождающих российские войска.

Традиция чествовать Неизвестного солдата у кремлевской стены так и не учит уважать смерть своих солдат. Молчит и русская православная церковь, которая должна была бить в набат и прилагать усилия по прекращению военных действий. Российский "красный крест" самоустранился от выполнения обязанностей.