За год войны ВСУ получили 80 автомобилей при содействии Favbet Foundation
С начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие силы обороны Украины при содействии Favbet Foundation получили 80 автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
80-й автомобиль – внедорожник Ford Ranger – получил отряд специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.
Автомобиль будет помогать бойцам выполнять боевые задачи в Донецкой области.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.
В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Favbet в 2022 году направил в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.