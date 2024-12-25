За фортификации и вклад в оборону государства: 19 работников 'Метинвеста' получили награды от Донецкой ОГА

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин вручил нагрудные "Знаки почета" и благодарности Донецкой ОГА 19 работникам "Метинвеста", которые строят фортификации на территории Донецкой области – за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности государства.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Прочный фронт – это важнейший для нас элемент Плана внутренней устойчивости Украины, озвученный президентом. Важно, что в воплощении этого пункта мы не остаемся наедине с врагом. Благодарю каждого за их вклад в приближение победы. Работаем дальше", – отметил Филашкин.

Как известно, в этом году "Метинвест" Ахметова потратил на фортификации вокруг Покровска, Нью-Йорка и Доброполья уже почти 400 млн грн. Сейчас компания помогает возводить укрепления у Великой Новоселки: там на подготовке противотанковых рвов ежедневно работает 34 единицы ее техники.

Кроме того, от 40 до 60 сотрудников компании обустраивают взводные и ротные опорные пункты. Всего же с помощью "Метинвеста" возведено уже более 200 км фортификаций в Донецкой и Запорожской областях.