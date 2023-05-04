За Бахмут и Марьинку идут ожесточенные бои, больницы оккупантов переполнены ранеными – Генштаб

Российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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При этом захватчики несут значительные потери, а больницы оккупантов переполнены ранеными. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

На Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях украинские защитники отразили около 50 атак врага.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка значительных изменений не претерпела, признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты осуществили артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Елино, Николаевка, Ивановка, Бучки, Гремяч Черниговской области; Уралово, Порохонь, Студенок, Шалыгино, Ровно и Бояро-Лежачие, Стукаловка, Белополье, Алексеевка, Юнаковка и Славгород Сумской области, а также Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Караическое, Бочковое и Бударки на Харьковщине. В результате были уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Каменка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник безуспешно пытался наступать в районе юго-западной окраины Спорного. Оккупанты из артиллерии обстреляли Макеевка, Андреевка, Грековка, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Также в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Новомарково, Марково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Железное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Однако оккупанты обстреляли Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Однако вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За сутки оккупанты обстреляли более 50 населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов, Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Змиевка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

При этом, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами. Поэтому россияне продолжают оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения.

Так, в населенном пункте Мирное Запорожской области, спортивный зал местной школы превращают в военный госпиталь. При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, за эти сутки, украинские защитники уничтожили 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов противника и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла 192,5 тыс. человек убитыми. Также войска РФ остались без тысячи единиц военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам в районе села Маячка Запорожской области. Под "раздачу" попали БК, пушки и сотни военных путинской армии.

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