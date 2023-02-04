'За 10 минут до взрыва мама попрощалась': история из Днепра в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Житель Днепра Роман Журавский неделю искал останки своей мамы. Она была дома, когда российская ракета попала в девятиэтажку. За несколько минут до взрыва мать позвонила сыну — женщина прощалась, чувствуя беду. Своей историей мужчина поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Переехали мы из Торецка в Днепр в апреле, а месяц назад наняли машину и перевезли мебель, бытовую технику, детские игрушки. Днепр нам очень понравился. Были рады, что в этом доме поселились", – рассказывает Роман.

В съемной квартире жили большой семьей: Роман, его жена, дети 6 и 7 лет, его мама и родители жены. Последние накануне трагедии поехали в Торецк за вещами. В день, когда случилась беда, Роман с женой и детьми пошли в церковь. Его мама осталась дома – страдала от высокого давления. Сын позвонил ей за десять минут до ракетного удара.

"Мама начала прощаться и говорить, что Господь ей сказал, что сегодня ее заберет. Я говорил, что давление у нее было часто, что будет жить долго и счастливо. Она отвечала, что это другое. И добавила: если сегодня все будет хорошо, нужно с этой квартиры съехать. В 15:38 я услышал, будто телефон упал у нее и связь прервалась", – вспоминает Роман.

Он услышал звук взрыва через несколько секунд. На месте квартиры Роман ничего не увидел. Помогал разбирать завалы, выносил раненых. Когда прошла неделя после трагедии, тело его мамы еще не было найдено. Разрушения указывали на то, что удар пришелся именно на их этаж, поэтому он понимал, что могут и не найти...

Роман чувствует скорбь за мамой и погибшими. Но мужчина благодарен за то, что живы его дети. О трагедии они говорят: "Наши бабушка и попугайчик полетели в небо". Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

История Романа вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 55 000 историй.

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