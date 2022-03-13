'Ювелирное' уничтожение врага полком 'Азов' показали в сети

В сети появились кадры с места уничтожения вражеской техники россиян в осажденном Мариуполе. Точечный удар с воздуха произведен в густо застроенный район города, но оказался роковым не только для боевого железа, но и оккупантов, которые вынужденны сдаваться в плен.

Видеозапись опубликовал на YouTube-канале OBOZREVATEL. Это уже далеко не первая контрнаступательная операция полка "Азов", где противник безжалостно изводит мирное население (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что украинские защитники мужественно отстаивают позиции Мариуполя уже 16-й день. Население города живет в условиях, схожих на блокаду Сталинграда во время Второй Мировой войны. Они лишены всех средств коммуникации, света, воды, отопления и питания, гуманитарные колонны в город беспощадно расстреливаются оккупационными войсками.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы "Азова" призывают высшее военное руководство Украины обеспечить их партией современного вооружения, чтобы остановить продвижение оккупантов в Мариуполь.

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