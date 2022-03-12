Мариуполь сегодня потерял еще двоих детей: полк 'Азов' призывает дать новейшие системы вооружения

Несмотря на контроборонные действия полка "Азов", 36-бригады морпехов и других военных подразделений, обороняющих Мариуполь, вражеская орда продолжает продвигаться в глубь города. Именно сейчас идут тяжелые бои за каждую улицу, каждый дом, сообщил заместитель командира полка "Азов" "Калина". Он призвал военно-политическое руководство страны предоставить новейшие системы вооружения для защиты города, держащего оборону уже 16 сутки.

Из-за вражеских авиабомбов Мариуполь сегодня потерял еще шесть горожан. "Двое из них – дети. Множество раненых. Еще двое детей в тяжелом состоянии", – в телеграмм-канале АЗОВ – Мариуполь появились фото погибших.

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"Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают "Байрактары" и наша авиация. Давайте применим все это и на нашем направлении, давайте ударим в тыл по врагу. Мы не сдаемся, мы ждем, чтобы вместе пойти в решительный наступление и разгромить врага", – отметил "Калина".

Уже неделю полк "Азов", героически защищающий город, обращает внимание на ситуацию в Мариуполе. Вчера руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин призвал мир объединиться и вместе потребовать полного прекращения огня по Мариуполю. 7 марта командир полка "Азов" Денис Прокопенко потребовал закрыть небо над Украиной.