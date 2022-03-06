'Азов' пошел в контратаку и уничтожил вражескую технику: двух россиян захватили в плен. Видео

Под Мариуполем полк "Азов" пошел в контратаку и уничтожил технику российских оккупантов. В результате успешной операции украинских защитников было уничтожено три вражеских танка, четыре БМП и два Тигра.

Также в результате контратаки было уничтожено около 30 россиян, а двое попали в плен. Об этом говорится в Telegram-канале "Азов Мариуполь" и на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как и большинство оккупантов плененный рассказал, что якобы не знал, куда его отправляет командование.

"Все они знали. Двое танкистов, один из которых – российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Ну а другие экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда", – говорится в сообщении "Азова".

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Также пленный призвал других российских солдат и офицеров, пришедших на украинскую землю, не совершать военных преступлений и сдаваться, не становиться оккупантами и прекратить убивать граждан Украины.

Ранее сообщалось, что оккупанты снова срывают эвакуацию из Мариуполя. Враг коварно обстрелял зеленый коридор, через который 6 марта с 12 часов дня город должны были покинуть пожилые люди, женщины и дети.

Напомним, гуманитарная ситуация в Мариуполе Донецкой области катастрофическая. Из-за войны РФ против Украины в осажденном оккупантами городе нет воды, электричества, отопления, а тысячи жителей остаются отрезанными от остального мира.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне РФ сорвала создание гуманитарных коридоров: враг обстрелял Волноваху и начал бои под Мариуполем.