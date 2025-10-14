Ющенко на встрече с Чернявским пообещал поддержку Союзу художников

Третий Президент Украины Виктор Ющенко встретился с председателем Национального союза художников Украины Константином Чернявским. Виктор Ющенко выразил свою поддержку украинским художникам и предложил приобщиться к решению проблем Союза через привлечение международного сообщества.

Во время встречи Виктор Ющенко поблагодарил художников Национального союза художников Украины за их работу и отметил, что культура приобретает особое значение во время войны. "Украинское искусство – это наша самобытность и важный элемент национальной идентичности государства и его устойчивости. Свободная культура является индикатором развития общества и важной частью демократического общества. Потому что как мы знаем из истории, первое что делают диктаторы – ограничивают деятельность художников", – сообщил он.

Виктор Ющенко пожелал скорейшего выздоровления Константину Чернявскому, который в июле получил ранения во время массированной атаки РФ. "Российская атака на твой дом – целенаправленный акт уничтожения деятелей украинской культуры. Россияне не пожалели ракеты лично на тебя, козак, потому что именно ты объединил творческую армию Украины", – подчеркнул Виктор Андреевич.

В разговоре с третьим Президентом Украины Константин Чернявский отметил, что НСХУ сталкивается со многими проблемами, но, несмотря на это, украинские художники продолжают творить и имеют различные достижения. На своих полотнах художники фиксируют ужасы российской военной агрессии, а затем эти работы демонстрируют на международных выставках. "Несмотря на обстрелы и отсутствие комфортных условий для работы, с 2022 года НСХУ реализовало много культурно-художественных и социально-гуманитарных проектов, в частности "Непокоренная Украина", "Несокрушимые города-герои", "Мариуполь-непокоренный", "Непокоренное приграничье", "Пламенный тыл". Все эти мероприятия проводились в поддержку ВСУ", – резюмировал председатель НСХУ.

Константин Чернявский успешно противодействует российским агрессорам за рубежом. При его содействии во время конференции WORD ART DAY/ARTISTS ON THE RUN союз художников рф был исключен из влиятельной Международной европейской ассоциации союзов художников.

Константин Чернявский отмечает, что украинские художники нуждаются в поддержке. "Приближается отопительный сезон, а НСХУ лишен льготных тарифов на отопление и электроэнергию постановлением Кабмина. Это означает, что творческие мастерские и выставочные залы должны платить за отопление как коммерческие предприятия. Таких средств у нас нет, поэтому мастера вынуждены будут работать в холодных помещениях", – отметил Константин Чернявский. Культурная громада надеется, что обновленное правительство пересмотрит государственное финансирование творческих союзов Украины в бюджете на 2026 год, говорит Константин Чернявский. "Дефицит государственной финансовой поддержки очень ограничивает развитие искусства", – добавил он.

Третий Президент Украины Виктор Ющенко выразил свою поддержку украинским художникам, поблагодарил за их вклад в развитие культуры во время войны. А также подчеркнул ценность работы украинских художников, которые постоянно воспроизводят на полотнах события настоящего и через творчество демонстрируют миру последствия военной агрессии РФ. Также Виктор Ющенко предложил привлечь международных партнеров и инвесторов для сотрудничества с НСХУ.

В благодарность за поддержку Константин Чернявский подарил Виктору Ющенко портрет авторства художника и члена НСХУ Виталия Семенухи.