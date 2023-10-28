'Язык великого непокоренного народа': украинские воины показали, как писали радиодиктанты на передовой. Фото

К нынешнему Радиодиктанту национального единства, который прошел в субботу, 27 октября, присоединилось немало украинцев. Не исключение стали и воины. Они писали диктант прямо на передовой и в госпиталях.

Об этом говорится на Facebook-странице 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Там опубликованы фото, на которых бойцы предстали с тетрадями и ручками в руках (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Диктант на передовой. А еще диктант в госпитале, диктант в разбомбленной школе, диктант в блиндаже, и главное – диктант в Украине, украинский диктант, диктант на украинском языке. Это наш язык, который веками у нас пытались отобрать позорные захватчики. Это язык свободно и независимого государства, это язык великого непокоренного народа, который мы, воины отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, имеем в честь сегодня защищать", – говорится в сообщении.

Видео дня

Бойцы в обмундировании на фронте и в больничной койке слушали Радиодиктант из разных гаджетов. Они писали его и лежа, и стоя, и на капоте, и прямо на колене.

"До последнего дыхания, до последней капли крови, к освобождению каждого сантиметра нашей украинской земли. Дорог Украины много, и сегодня все они ведут к нашей Победе. Слава Украине! Слава Украинцам!!!" – заявили украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, пользователи сети активно обсуждают актера Алексея Гнатковского, звезду фильма "Довбуш", которому выпала честь читать диктант.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем нынешний Радиодиктант национального единства отличается от предыдущих. Ссылка на запись трансляции – можно найти здесь.

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