Являются ли злокачественные и доброкачественные новообразования основанием для признания непригодным при мобилизации в Украине: разъяснение

В мирное время в Украине многие заболевания могли быть препятствием для призыва военнообязанных, однако во время войны этот перечень значительно сужается. Пригодность к военной службе имеет право определять только военно-врачебная комиссия (ВВК).

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Так, после вручения повестки и прохождения медосмотра непригодным к службе в армии могут признать лиц со злокачественными и доброкачественными новообразованиями. OBOZREVATEL собрал разъяснение по поводу того, кому при таком состоянии здоровья могут отказать в мобилизации.

Напомним, что перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под нее те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета в соответствии с выводом ВВК.

После получения повестки призывник проходит полноценный медицинский осмотр у хирурга, терапевта, дерматолога, стоматолога, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, а при наличии медицинских показаний – дополнительных врачей других специализаций.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определяет список болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно или вообще не взять в армию в мирное и/или военное время.

Признают ли непригодными к службе лиц со злокачественными и доброкачественными новообразованиями?

Военнообязанные лица с онкологическими заболеваниями, имеющие установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу.

Люди, которые в анамнезе имеют онкодиагноз или если заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также в случае медленно прогрессирующей патологии считаются ограниченно пригодными в военное время.

Мужчины призывного возраста (18-60 лет), у которых выявлены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

Все те, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, временно непригодны для службы во время войны.

А доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций являются основанием для непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.

Как сообщал OBOZREVATEL, военное положение и мобилизацию в Украине продлили до 20 мая. Во время них украинцы массово получают повестки, и в ВСУ призывают даже мужчин с "белым билетом" – то есть, ограниченно пригодных к службе.

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