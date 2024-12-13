УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Являются ли болезни печени основанием для освобождения от мобилизации: объяснение

Катя Поплюйко
Общество
1 минута
753
Являются ли болезни печени основанием для освобождения от мобилизации: объяснение

Военное положение и мобилизация продлены до 07 февраля 2025 года, это означает, что все мужчины, подлежащие военной службе, должны пройти ВЛК, и в случае признания их "пригодными" пройти службу в армии. Однако если у человека есть заболевание печени со значительными нарушениями функций, то он не подлежит мобилизации.

Видео дня

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако в военное время этот список гораздо меньше, чем в мирное.

Следует отметить, что к тяжелым болезням печени относятся:

  • алкогольная болезнь печени;
  • токсическое поражение печени;
  • печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз.
Являются ли болезни печени основанием для освобождения от мобилизации: объяснение

Общий список болезней, с которыми не берут в армию

  • Инфекционные заболевания
  • Новообразование
  • Болезни крови и кроветворных органов
  • Болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ
  • Расстройства психики и поведения
  • Болезни нервной системы
  • Болезни глаза и придаточного аппарата
  • Болезни уха
  • Болезни системы кровообращения
  • Болезни органов дыхания
  • Болезни органов пищеварения
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
  • Болезни мочеполовой системы
  • Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
  • Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин
  • Другие болезненные проявления

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ответил на призывы международных партнеров о необходимости снижения призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Глава государства подчеркнул, что нехватку оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью солдат.

Президент отметил, что сейчас Украине вместе с партнерами необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!