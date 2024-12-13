Являются ли болезни печени основанием для освобождения от мобилизации: объяснение

Военное положение и мобилизация продлены до 07 февраля 2025 года, это означает, что все мужчины, подлежащие военной службе, должны пройти ВЛК, и в случае признания их "пригодными" пройти службу в армии. Однако если у человека есть заболевание печени со значительными нарушениями функций, то он не подлежит мобилизации.

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Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако в военное время этот список гораздо меньше, чем в мирное.

Следует отметить, что к тяжелым болезням печени относятся:

алкогольная болезнь печени;

токсическое поражение печени;

печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз.

Общий список болезней, с которыми не берут в армию

Инфекционные заболевания

Новообразование

Болезни крови и кроветворных органов

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ

Расстройства психики и поведения

Болезни нервной системы

Болезни глаза и придаточного аппарата

Болезни уха

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

Другие болезненные проявления

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ответил на призывы международных партнеров о необходимости снижения призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Глава государства подчеркнул, что нехватку оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью солдат.

Президент отметил, что сейчас Украине вместе с партнерами необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники.

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