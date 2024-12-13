Являются ли болезни печени основанием для освобождения от мобилизации: объяснение
Военное положение и мобилизация продлены до 07 февраля 2025 года, это означает, что все мужчины, подлежащие военной службе, должны пройти ВЛК, и в случае признания их "пригодными" пройти службу в армии. Однако если у человека есть заболевание печени со значительными нарушениями функций, то он не подлежит мобилизации.
Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако в военное время этот список гораздо меньше, чем в мирное.
Следует отметить, что к тяжелым болезням печени относятся:
- алкогольная болезнь печени;
- токсическое поражение печени;
- печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз.
Общий список болезней, с которыми не берут в армию
- Инфекционные заболевания
- Новообразование
- Болезни крови и кроветворных органов
- Болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ
- Расстройства психики и поведения
- Болезни нервной системы
- Болезни глаза и придаточного аппарата
- Болезни уха
- Болезни системы кровообращения
- Болезни органов дыхания
- Болезни органов пищеварения
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- Болезни мочеполовой системы
- Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения
- Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин
- Другие болезненные проявления
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ответил на призывы международных партнеров о необходимости снижения призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Глава государства подчеркнул, что нехватку оборудования и подготовки нельзя компенсировать молодостью солдат.
Президент отметил, что сейчас Украине вместе с партнерами необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники.
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