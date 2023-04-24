Являлся примером для других: в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Прикарпатья. Фото

Защищая Украину на поле боя с оружием в руках, погиб воины ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

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Молодой защитник, которому менее чем за два месяца исполнилось бы 27 лет, погиб на Донетчине. О потере сообщил сельский голова Андрей Гунда (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Иван Иванович Питчук, 01.06.1996 года рождения, был родом из села Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. Парень являлся примером и опорой для всей своей семьи.

"Честный, уверенный, верный… Он всегда был готов помочь людям, не отказывал, если мог чем-то поддержать, помочь, уберечь! Само желание защитить самых родных и повело сердце Воина на фронт", – говорится в сообщении.

В рядах украинской армии Иван мужественно исполнял воинский долг. Защитник погиб на Донбассе в борьбе за свободу и независимость Украины.

"Трудно подобрать слова, ведь каждый месяц приходит печальная весть в нашу громаду! Десятки раненых, а также отдают жизнь лучшие жители громады и сыновья Украины! Большое горе для целой громады!" – отметил Гунда.

Он выразил искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал воина Ивана Питчука.

"Светлая и вечная память тебе, Иван... Спасибо тебе, Герой, за то, что закрыл собой нас от опасности", – добавил сельский голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине провели в последний путь 44-летнего старшину Григория Клименко, погибшего на войне с оккупантами. Свой последний бой защитник принял на Донетчине, выполняя боевое задание.

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