На Черниговщине попрощались со старшиной, который погиб в бою против России на Донетчине. Фото

В Черниговской области провели в последний путь старшину Григория Клименко, который погиб на войне с оккупационной российской армией. Последний свой бой воин принял в Донецкой области, выполняя боевое задание.

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О прощании с Героем сообщили на Facebook-странице Черниговского областного ТЦК и СП. Старшину похоронили в поселке Гламазды в воскресенье, 23 апреля.

Там рассказали, что Григорий Клименко родился в селе Козельцы в 1979 году, после женитьбы переехал в село Гламазды. В течение 1997-1999 годов проходил срочную военную службу.

В октябре 2022 года воин вступил в ряды Вооруженных сил Украины и боролся с полномасштабным вторжением России. Он служил в составе одного из подразделений воинской части А0221 в должности командира боевой машины-командира одного из отделений подразделения.

"Вместе с побратимами он преданно защищал родную землю от вражеских оккупационных войск, но, к сожалению, 18 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области Клименко Григорий погиб", – сообщили в центре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– За покой и независимость государства отдал свою жизнь военный сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Герой одним из первых стал в защиту Бахмута.