Яровая: вырастить детей, потерявших родных из-за войны – наша обязанность

Заместитель руководителя Днепропетровской ОВА Ирина Грицай и председатель общественной организации "Мечта детей Украины" Дана Яровая во время визита Яровой на Днепропетровщину провели рабочую встречу и договорились о сотрудничестве с последующим подписанием Меморандума.

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Речь идет прежде всего о помощи детям, лишенным родительской опеки в результате российско-украинской войны.

"Вырастить таких детей, поддержать их, помочь им встать на ноги – наш общественный долг", – отметила Яровая.

По ее словам, сейчас более 30% заявителей ОО "Мечта детей Украины" именно из Днепропетровщины. Также Днепропетровская область из регионов Украины приняла едва ли не наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

Органы государственной власти, представители бизнеса, общественность, каждый украинец должны работать совместно и слаженно, как единый механизм. Только так, с максимальной консолидацией усилий на всех уровнях помощь детям, лишенным родительской опеки из-за войны, будет по-настоящему эффективной", – уверяет глава ОО "Мечта детей Украины".