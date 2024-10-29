'Я верю в силу тех, кто нас защищает': Наталья Бучинская рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Она проснулась в холодном поту: в квартиру словно ломились незнакомые люди. Неожиданно услышала голос: "Не переживайте, мы свои, ребята, украинцы". Такой сон известная певица, народная артистка Украины Наталья Бучинская увидела 23 февраля 2022, за сутки до вторжения. Свою историю Наталья доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Наталья признается, что время от времени видит сбывающиеся сны. Впоследствии она поняла, что это был сон о Киеве и его защитниках. Она вспомнила этот сюжет позже, когда раздались первые взрывы. И знала: столицу за три дня не возьмут.

"Мой муж военный. Он через 5 минут собрался и отправился на службу. Обнял нас с дочерью и сказал: "Девушки, вы справитесь". Я понимала, что он идет в эпицентр того, куда метит враг. Ответила: будьте внимательны. Если вы смотрели раньше в два глаза, то теперь смотрите в 132 глаза", – рассказывает Наталья Бучинская Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Следующий час Наталья ждала своих родителей, чтобы вместе отправиться в относительно безопасное место. Она час молча смотрела в окно, из которого были видны и взрывы, и военные вертолеты.

"Я не была растеряна. Я просто не понимала, почему россия напала. Уезжать не думала. Если бы я уехала, это означало бы, что я не верю в силу своего мужа и всех, кто нас защищает. А верить – это важно", – говорит Наталья Бучинская.

Ее история из первых уст – по ссылке.

История певицы Натальи Бучинской вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.