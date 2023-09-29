'Я уверен, оператор российского дрона целился именно в нас': запорожский журналист рассказал детали обстрела съемочной группы в Степногорске

Журналист Александр Павлов встретился с представителями правозащитных организаций и международных мониторинговых миссий, чтобы задокументировать свидетельства о нападении вражеского дрона на съемочную группу в Степногорске Васильевского района Запорожской области. Встреча прошла в киевском Центре журналистской солидарности.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook. Он отметил, что во встрече также принял участие председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Украины Евгений Брагар.

Александр Павлов рассказал детали обстрела оккупантами журналистов. По его словам, он 19 сентября вместе с журналистами шведского телеканала "ТV-4" в сопровождении полицейских уехал на съемки в населенный пункт Степногорск в Запорожской области, который находится в непосредственной близости от линии фронта. Когда они начали работать в наиболее пострадавшем от российских обстрелов районе, сопровождавший их полицейский предупредил, что к съемочной группе приближается дрон окупантов.

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"Мы снимаем, и я вижу, как прямо на меня летит дрон. Он уже приблизился настолько, что я даже успел разглядеть его детали. Через секунду я отскочил в сторону и упал на землю, а оператор дрона резко развернул его в сторону нашего автомобиля , который от попадания сразу сгорел", – рассказал журналист.

Александр Павлов подчеркнул, что все члены съемочной группы находились в гражданских бронежилетах и шлемах с надписью "Пресса". Не заметить этого оператор дрона не мог.

"Я уверен, оператор российского дрона целился именно в нас", – сказал Павлов.

В целенаправленности атаки именно на съемочную группу уверен также Евгений Брагар. Он отметил, что занимается поддержкой украинских подразделений аэроразведки и разбирается в БПЛА. Говорит, что оптика русских дронов позволяет разглядеть объект очень подробно.

"Нет сомнений, что россияне сознательно совершили это нападение, потому что журналисты с передовой рассказывают миру правду о войне в Украине", – сказал Евгений Брагар, подчеркнув, что считает журналистов на передовой настоящими героями.

Национальный союз журналистов Украины осуждает эту атаку на Александра Павлова и его шведских коллег и считает это новым российским военным преступлением, совершенном против журналистов, подчеркнул Сергей Томиленко.

"Выражая солидарность с нашим коллегой, благодаря весомой технической поддержке от немецкого правительства, сегодня Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и Академия Украинской Прессы передали Александру Павлову ноутбук, ведь у журналиста из-за российской атаки была уничтожена техника", - написал Сергей Томиленко.