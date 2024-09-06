'Я стоял в Буче на руинах своей жизни': визажист Егор Андрюшин рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Егор Андрюшин – звездный визажист, блоггер и певец с сотнями тысяч поклонников. Со стороны жизни Егора может казаться ярким и беззаботным, но сердце его болит из-за трагедии в родной Буче и страдания мамы, тяжело пережившей последствия русского нашествия. Своей историей о потере и надежде Егор поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Вспоминая первые дни полномасштабного вторжения, я вспоминаю дом, подвал и страшные взрывы. Стресс, непонятность: что делать, что будет завтра... После двух дней в подвале я прочитал в интернете, что на Бучу планируется высадка десанта. Сказал родителям, что нужно срочно ехать", – вспоминает Егор.

Они не взяли почти ничего из вещей – думали, что ненадолго. А через несколько дней позвонил по телефону сосед и сказал, что крыша их дома пылает, делится Егор в разговоре с Алексеем Сухановым, актером и ведущим, послом Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Мои родители постоянно вкладывали в этот дом. Они жили этим своим гнездышком. Наш дом был уничтожен до основания. Это был дом, где я родился и рос. Я сразу не поверил. А потом сбросили видео", – говорит Егор.

Когда он выложил фотографию и видео в соцсетях, ему не поверили. Люди решили, что это попытка поднять просмотры. Поехать туда, в руины, он тоже решился не сразу.

"Я снимал влагу, чтобы все увидели, что это действительно правда. Что я стою на руинах своей и родительской жизни... Видеть маму, которая видит этот дом, было гораздо болезненнее. В год мама потеряла себя. Психотерапия не работала. Наверное, потребовалось время", – вспоминает Егор.

Сын всеми способами пытался помочь, отвлечь мамино внимание. Начал водить ее на концерты и кино, познакомил со звездами. Старательно развивал свой блог. Вдохновляясь успехами и энергией, мама смогла вернуться к жизни. И Егор ею очень гордится.

Его историю из первых уст вы найдете по ссылке.

История Егора Андрюшина вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.