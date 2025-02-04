'Я снова училась ходить': Марина из Винницы прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Марина не успела дойти до укрытия, как услышала свист ракеты. Сейчас, спустя два года после ранения и более десяти операций, она снова училась ходить. Фонд Рината Ахметова обеспечил Марине из Винницы курс физической реабилитации и психологического восстановления в санатории в Закарпатье.

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"О Фонде я узнала от девушки, попавшей под обстрел в тот же день. Она была здесь на реабилитации раньше и сказала: "Езжай, не пожалеешь". Я обратилась. Мне становится лучше – даже шрамы немного разгладились. Больше всего мне понравились аквагимнастика и массаж", – делится Марина.

Она до сих пор принимает антидепрессанты, ведь после пережитого трудно ладить с эмоциями. В тот день у нее на глазах погибла коллега, сама она навсегда запомнила и первые минуты после взрыва, и как переживала за детей – они ожидали маму дома. По словам врача-терапевта санатория Оксаны Фридманской, Марина поступила в санаторий спустя более года после тяжелейшей минно-взрывной травмы и огнестрельного ранения с переломами.

"Она отмечает положительную динамику. Посещала оба бассейна – термальный и большой плавательный с лечебной водой, грязелечение, физиопроцедуры, массажи. Также ей были прописаны ароматерапия и солевая комната", – рассказывает врач.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).