Один из комментариев на YouTube:

"Я русский. Я молод. Что мне делать, если меня обяжут ехать на войну в Украину"?

Один из тысяч ответов мог бы быть таков:

Вот, к примеру, существует такая миссия под названием JMTG-U. Это миссия по обучению, оснащению, развитию учебных центров и другой помощи украинским вооруженным силам. Происходит это недалеко от Яворива в Украине (с 2015 года), и возглавляют миссию американцы. Учебный центр в настоящее время укомплектован боевой группой 33-й пехотной бригады Национальной гвардии Иллинойса. Добавим сюда инструкторов из других стран НАТО.

Каков результат предполагается? Что по принципу сетевого маркетинга (простите за сравнение), распространяя опыт далее, обучившийся состав ВСУ будет обучать уже свои ротационные бригады. И это лишь капля в море - я уже писала пост с перечислением количества обученного натовскими спецами состава ВСУ, и счет идет на десятки тысяч человек.

Добавим сюда четкое заявление Столтенберга, что НАТО однозначно с Украиной. Добавим сюда материальное оснащение, боеприпасы, практический боевой опыт наших солдат, их мотивацию и уровень уже не 2014 года (!)

Да, я читаю и смотрю видео Алексея Петрова. И от него прозвучала информация, что пишут ему из Азербайджана, Грузии, Беларуси, стран Балтии, с поддержкой и желанием помочь Украине. В том, что оттуда придут добровольцы, вряд ли приходится сомневаться, ибо этот факт уже имел место быть в нашей обороне от российской нечисти. От россии же отворачивается даже Китай. Казахстан тоже не присоединится. А умные народы гордой Сибири (нам же придумали какие-то народы Донбасса?) давно и прочно строят свое будущее в направлении явно не российского будущего.

Повторю комментарий: "Я русский. Я молод. Что мне делать, если меня обяжут ехать на войну в Украину"?

В общем, беги, Вася. Беги! В обратную сторону от Украины.

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