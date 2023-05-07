'Я обвиняю Путина и Россию в геноциде народа Украины': Олег из Киевщины доверил свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Олег Москаленко из Киевской области. В российском плену он был семь дней. Там ему отрезали пальцы. И били так, что случился инсульт. Он один из украинцев, который подал иск против России в народный суд в Гааге. Свою историю он доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Сначала я дал показания по видео. Когда украинские прокуроры выслушали мою историю, приняли решение отправить мой иск в Гаагу", — рассказывает Олег.

Слушание дела прошло в декабре прошлого года в народном суде в Нидерландах. Это символический, но важный процесс, который ведут судья и прокуроры.

"В этот день в Гаагском суде давали показания, кроме меня еще 10 или 11 граждан Украины. Мы слышали, что рассказывает каждый из нас. Здоровому человеку выслушать все эти показы нелегко, не говоря о том, чтобы пережить такие трагедии... В зале плакали все", - вспоминает Олег.

Какие виды суда и в Гааге, какие вопросы задают прокуроры, что нужно делать, чтобы дойти до высшего суда, и почему Олег сейчас делает максимум, чтобы рассказать о зверствах российских военных в Европе? Ответы здесь: https://bit.ly/3pcBBN2

История Олега вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже более 65 тысяч историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.