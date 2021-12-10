'Я не видел здесь своего будущего': почему украинские эмигранты массово возвращаются из Польши на родину

Не все украинцы могут адаптироваться к жизни в соседней стране – около 60% работников за границей работают временно и возвращаются в родные дома в Украину. И это касается не только сезонных рабочих. Возвращаются домой и те украинцы, которые много лет строили карьеру в Польше.

О том, почему украинские эмигранты из Польши массово возвращаются на родину, говорится в сюжете "5 канала".

"Почему мы начали задумываться, чтобы уехать? 11 лет прожил мужчина, подал на карту устойчивого быта, не на три года. А на 10. У нас было уже несколько карточек на 3 года, в год. Ему сказали, извини, мы не можем тебе выдать карту, потому что 7 лет назад ты слишком много ездил в Украину", – делится опытом персональный стилист Марина Мартынов.

Видео дня

"Я понял, что перспективы какого-то развития действительно хорошего нет в этой стране. И себя я не видел своего будущего, будущего моих детей в Польше", – объясняет трейдер и инвестор Максим Варава.

Экономисты указывают: возвращение гастарбайтеров домой – тренд, который будет продолжаться и в следующем году.

"В последнее время мы видим тенденцию роста зарплат в Украине в долларовом эквиваленте - и это приводит к тому, что количество гастарбайтеров, ранее отъезжавших в Польшу, Словакию или Германию, возвращаются в Украину", - говорит советник председателя правления "Кредитвестбанка" Василий Невмержицкий.