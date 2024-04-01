'Я не раздевалась месяц. Спала с собаками в холодном подвале'. История Надежды, пережившей оккупацию Киевщины

Ровно два года назад украинские военные освободили Бучу, Ирпень, Гостомель и другие регионы Киевской области от российских оккупантов. Тогда, весной 2022-го ужасные фотографии "освобождения" и истории людей, которые смогли вытерпеть издевательства россиян, шокировали весь мир. Семье Луполовых чудом удалось выжить. Они потеряли чуть ли не все, что имели: дом, автомобиль, близких людей и здоровье.

Семья смогла выехать с оккупированной Киевщины за несколько дней до освобождения территории, но дома, в который можно было бы вернуться, уже нет. Надежда Луполова рассказала OBOZ.UA, что несколько раз в период оккупации была на грани смерти, а ее муж уже два года проходит реабилитацию.

Семья переехала из Одессы в Блиставицу Бучанского района совсем внезапно – 13 лет назад сын предложил купить участок земли в сосновом лесу – и решение быстро приняли. Надежда жила там свою спокойную счастливую жизнь, развивала собственную школу иностранного языка, воспитывала внуков, ездила на отдых за границу и даже не догадывалась, что 14 марта 2022 года ее дом уничтожат до дотла. Сейчас она пытается восстановить жилье, но каждый раз попадает на преграды со стороны власти.

"Я не понимала, что происходило"

Как отмечает женщина, 24 февраля в три часа ночи к ней позвонила подруга из-за границы и призвала немедленно собирать вещи и уезжать из страны. Тогда Надежда не могла поверить, что началось полномасштабное вторжение России, но все же этот звонок сильно насторожил ее. Родные и близкие друзья убеждали, что причин для волнения нет, поэтому пока оккупанты вдирались в Украину, Надежда спокойно выполняла привычные дела.

"Я вышла на балкон – смотрю на аэропорт "Антонов" и вижу, что там начали взлетать наши [украинские] самолеты. Я начала собирать документы, но не очень спешила, не понимала, что происходило", – рассказала она.

Во время ее обязательной утренней рутины над Блиставицей уже пролетали вражеские вертолеты, которые не упускали возможности лишний раз выпустить автоматную очередь по гражданским. Под обстрел тогда попал двор семьи Луполовых.

Как отмечает женщина, весь следующий месяц оккупанты устраивали "сафари" для гражданских и семьи Надежды включительно. Она вместе с мужем проживала в подвале соседа Игоря Походзила, а их дети успели уехать из поселка еще до окончательной оккупации.

Один из сыновей, Станислав, с женой и дочерьми в 8 утра едва смог уехать под преследование оккупантами. Надежда вспоминает, что уже со временем, когда встретилась с самой старшей 5-летней внучкой в Черновцах, та спросила: "Бабушка, а тебя тот дядя, который по нам стрелял, не убил?" Женщина утверждает, что ей было жутко слышать такие вещи от пятилетнего ребенка.

"Меню не меняется – по яйцу, горсти витаминов и глотку воды"

Из-за отсутствия электроэнергии во время оккупации водные насосы не работали, поэтому семье приходилось ходить к ближайшему озеру за водой. Тогда Надежда чуть не потеряла мужа.

"Мой муж Иван пошел к озеру воды набрать. А россияне его увидели и начали автоматную очередь по нему пускать. И не именно по нему, а в радиусе 5 метров – хотели испугать. Ваня упал на землю, потянул мышцы, только начал вставать, россияне снова стреляют по нему. Так они "игрались". Он едва дополз домой", - рассказала Надежда о травме мужчины: он растянул стопу.

После деоккупации через некоторое время мужчина обратился в больницу, чтобы начать лечить ногу. Реабилитация проходит почти уже два года и очень медленно.

Как говорит Надежда, каждый день оккупанты ездили по поселку и, кроме похищения имущества и издевательств над людьми, больше ничего не делали. Тогда Иван повесил на ближайший столб белый мешок с надписью "Здесь люди" в надежде, что они никого не будут трогать.

"Мы видели, как кадыровцы заехали в дом моего сына Станислава. Провели там целый день. Вынесли все, что могли. После деоккупации мы ходили туда убирать, дом выглядел ужасно. Впоследствии мы его продали, потому что жить в нем было психологически тяжело", – вспомнила Надежда о доме сына.

С 25 февраля и до выезда с оккупированной в то время Киевщины женщина не имела возможности даже сменить одежду: "Я не раздевалась месяц – только поднимала одежду и вытирала тело влажными салфетками. Спала с собаками в холодном подвале". Она рассказывает, что, просыпаясь, каждое утро доставала куски крови из носа из-за холода на улице и в помещении.

Семья могла умереть от голода, ведь продукты, которые в панике приобрели 24 февраля, были не пригодны для приготовления, а разводить костер было невозможно из-за оккупантов, окруживших коттеджный городок.

"У нас оставался маленький баллончик с газом. Пока могли – грели на нем воду, пили по глотку кипятка и горсти витаминов. Муж спрашивал: "Что у нас сегодня на завтрак?", я говорю: "Меню не меняется – по яйцу, горсти витаминов и глотку воды. Ели мы еще засоленное сало", – отметила женщина.

Ракета попала не туда

Весь период жизни в подвале был без связи и интернета. Свои гаджеты Луполовы и их соседи зарыли в землю, чтобы спастись от возможной ракеты. Сосед Игорь, в подвале которого они находились, нашел кнопочный телефон – это был единственный способ связи. Надежда рассказала, они видели места дислокации оккупантов и старались помочь украинской армии тем, что звонили в соответствующие органы и предоставляли координаты их местонахождения.

Но 14 марта не повезло. Ракета не долетела несколько десятков метров до установленных координат и попала в жилье Надежды. Взрывная волна зацепила и соседский дом, и у обоих начался пожар.

"Я даже фото детей не успела забрать. Стою в доме и не знаю, что выносить. Ваня сказал выходить, потому что уже деревяные балки начали падать", – рассказывает Надежда со слезами на глазах о доме, в который вкладывала много усилий, любви и средств на протяжении более 10 лет.

К тому времени машины во дворе были уже разбиты – ни колес, ни стекла, ни бампера. Поэтому сработала креативность – Иван прикрутил шурупы в колеса, чтобы можно было хоть как-то выехать из Киевщины.

"Кто бы не спрашивал – вы едете в Беларусь, понятно?"

20 февраля от бессилия Надежда упала в обморок. Тогда Иван пытался помочь женщине прийти в себя, а сосед Игорь отправился искать газовый баллон, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Как отмечает Надежда, прошло около 10 минут, как в подвал вошли 15 россиян. Жизнь тогда держалась на волоске, а соседа она больше не увидела – его россияне забрали в плен. До сих пор неизвестно, где находится Игорь, и жив ли он, но, как говорить женщина, в течение 2022-2023 годов несколько раз оказывался в списках на обмен, и в последние часы до освобождения его снова возвращали в плен. Надежда до сих пор активно распространяет в пабликах по поиску людей информацию о нем в надежде, что, возможно, кто-то что-то знает о мужчине.

Женщина рассказала, что в момент, когда в подвал зашли оккупанты, она не поняла, что происходит: "Один из них мне автоматом в плечо ткнул. Я начала открывать глаза и не могла понять, что происходит. Говорить не могу. Хочу встать, а тело не встает. В меня упирается автомат, и россиянин говорит: "Лежите, лежите. Вы пьяная или больная?" А я медленно отвечаю: "Я не знаю, пьяная я или больная". Он спрашивает: "Почему вы не уехали? Вообще-то мы разведчики". Услышав это, я уже простилась с жизнью, потому что если это разведчики, значит расстреляют".

Впоследствии у них начался диалог, который запомнила женщина:

Россиянин: Мы вообще-то ваши враги.

Надежда: А как так случилось, что вы наши враги?

Россиянин: Откуда у вас такой красивый русский?

Надежда: Так мы одесситы.

Россиянин: А, так это же наши.

Надежда: Кто? Мы? Точно не ваши.

Впоследствии оккупант сообщил, что супругам следует выезжать из поселка из-за "жестокой битвы" за территории, которая будет происходить в дальнейшем. Поэтому он, по словам женщины, предложил помочь выехать с оккупированной территории уже на следующий день.

"Езжайте за мной. Кто бы не спрашивал – вы едете в Беларусь, понятно?" – эту фразу произнес россиянин утром 21 марта, когда приехал за Надеждой и ее мужем. Тогда начались их "бесконечные" 6 дней эвакуации с оккупированных территорий Киевской области.

"Мы ехали по Блиставице за их БТРом, и вдруг он останавливается, и солдат к кому-то говорит: Мужчина, за мной. Мы поняли, что там их штаб. Они подошли к машине и забрали моего мужа с собой. Его не было минут 40. Было очень страшно, потому что я одна в машине с собакой, а вокруг куча танков. Вижу, возвращается мой Ваня. Мне стало легче", – вспомнила Надежда.

Женщина говорит, после этого оккупант заявил: "Дальше сами. Будет ехать колонна, вы станете на обочину, и ее пропустите. Опустите белый флаг и окна, и руки поднимите вверх". Как только они выехали из Блиставицы через все блокпосты, как н встречу – колонна в 80 танков, вспоминает женщина. Пришлось остановиться на обочине.

Мы стали на обочине, а россияне едут с направленными на нас дулами танков и смеются. И едут в 10 см от нас, специально, чтобы задеть машину и сбросить нас в кювет. Я посчитала – было около 80 танков. Едем дальше – а на на обочинах танки разбитые, гражданские в машинах сожжены, трупы. Снова колонна навстречу. То же, что и в первый раз было", – вспоминает она. Подобные ситуации повторялись несколько раз. Надежда с мужем чудом выжили.

На последнем блокпосте россияне не пропустили. Объяснили, что в Бородянке якобы ожесточенные бои, поэтому стоит заворачивать в лес. Там вместо земли была песчаная дорога, поэтому ехать стало невозможно из-за саморезов вместо колес. Надежда рассказала, что снова смирилась со смертью. Но чудом их нашел священнослужитель, как впоследствии стало известно, Борис Ковальчук, который подсказал дорогу в ближайшее село Пилиповичи, где супруги смогли почувствовать себя в относительном покое.

"24 марта мы выехали из того леса в Пилиповичи. Люди помогли найти церковь. Только подъехали – из храма вышли волонтеры. Они сделали нам горячий чай, покормили животных [все время семья заботилась о двух собаках] и дали погреться. Вышел из церкви дьяк и сын священника, я спросила, есть ли вообще здесь связь, они сказали, что нет. Я дала номер телефона своего сына и попросила найти связь и позвонить ему, чтобы сказать, что мы живы", – резюмировала женщина.

Через несколько дней должна была пройти эвакуация с оккупированной территории. Женщина вспоминает, собралось около 70-80 машин, а за день до "события" священник самостоятельно ездил договариваться с оккупантами, платил им деньги, чтобы на следующий день пропустили автомобили. В то время это была четвертая колонна эвакуированных из списка тех, кого он вывез.

Так они медленно проехали 4 блокпоста, но последний российский не пропустил. Надежда вспоминает, священник тогда сказал людям: "Беру на себя ответственность – буду проводить вас минными полями и лесами. Кто не хочет, пусть возвращается", и дал инструкцию, что между машинами должно быть 500 м, никто не останавливается, никуда не выходит. Если какая-нибудь машина взрывается – ее надо объехать и ни в коем случае не останавливаться. За 6,5 часов, женщина говорит, проехали всего 30 км, но уже тогда попали на украинскую неоккупированную землю.

Первым, что сделала семья Луполовых, после деоккупации – поехала к детям, которые поселились в отеле в Черновцах. По дороге они на несколько дней заехали к знакомому Александру в Коростышеве Житомирской области. Там смогли поселиться и привести себя в порядок, пока ремонтировался их автомобиль и изготовлялись номера, которые уничтожил пожар.

"Саша даже заставил меня пойти в парикмахерскую за его счет. Меня покрасили в черный и подстригли волосы. Забрал меня из парикмахерской и говорит: "О, ты уже хоть на человека похожа". Я потеряла 20 кг веса за месяц, поэтому почки и организм дал сбой", – рассказала женщина.

27 февраля семья выехала в Марбург, Германия, и только 1 апреля, уже после деоккупации Киевщины, добралась до пункта назначения. Дорога предусматривала сложности: в Венгрии им отказывали в аренде номера через несколько долларов, которых не хватало для оплаты, а в 30 км от Марбурга исчез роуминг, поэтому ехать дальше не было возможности.

"Уже смирились с тем, что мы заблудились в Германии, и куда ехать – не знаем. Я беру телефон в руки и говорю: "На все воля Божья". И сразу включается роуминг. Я включаю карты – и навигатор заработал. Мы доехали домой до Оли [подруги, проживающей в Германии]. Она нас встретила", – вспомнила Надежда.

Эвакуация в Германию стала последним пунктом назначения и позволила ей наконец-то расслабиться и отпустить пережитое. В настоящее время женщина с мужем проходят реабилитацию. Ивану восстанавливают поврежденную ногу. Семья вернулась в Бучу и арендует квартиру. Утраченый дом летом 2022 года разобрали до фундамента, потому что ремонту он не подлежал, а в мае 2023 года Надежда снова открыла школу иностранного языка в Буче для юных учеников.

Но на этом проблемы с домом не заканчиваются. Женщина "воюет" с местными властями из-за невозможности подать заявку на выплату ущерба из-за поврежденного жилья. Портал Дія, через который можно получить финансовую помощь, по словам Надежды, уже более 2 месяцев блокирует заявку на восстановление дома, а обращения в местные органы игнорируют. "Говорят: "Только "Дія". Ну, слушайте, а зачем вы здесь сидите?" – говорит она.

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