'Я мечтаю, чтобы все вернулись живые!' Госпитальер рассказала о тяжелой борьбе медиков на фронте

В войне в Украине принимают участие не только военные, но медики. 30-летняя Таня Романюк уже почти два года является добровольцем в медицинском батальоне "Госпитальеры". Девушка оказывает первую помощь и спасает украинских защитников на передовой.

По ее словам, "хуже всего – когда забираешь раненого, но поздно". О жизни "Госпитальеров" на фронте рассказала "Украинская правда".

"Очень важно беречь жизнь наших ребят, которые сейчас служат. Это люди, которые освобождают Украину, защищают ее. Я мечтаю, чтобы все они живыми вернулись домой", - говорит Таня.

Девушка раньше уже работала парамедиком, поэтому присоединилась к "Госпитальерам" быстрее других. Первая ротация Тани была во время деоккупации Херсона. По ее словам, ощущение во время освобождения областного центра "было сильнее известной ей эйфории".

Однако в Херсонской области Таня впервые увидела и "вареницу из раненых". Первые четыре дня бойцов с разными травмами везли беспрестанно. Когда девушка работала на медеваке, была смена, когда ее экипаж привез раненых больше всего – 28. А их коллеги доставляли и по 90 бойцов в смену.

"На Херсонщине было очень много раненых. Медики спали не более 4-5 часов. Они дежурили посменно, отдыхали только между наплывами травмированных военных. Иногда перерыв продолжался 55 минут, порой - всего 5", - рассказала Таня.

"Госпитальеры" работают не за деньги. Кроме добровольцев-парамедиков, в группе еще есть врачи, также добровольцы. Обычно это узкие специалисты (хирурги, анестезиологи, реаниматологи и т.п.), которые присоединяются к команде во время своих отпусков. То есть на 2 недели или на месяц едут на фронт вместо отдыха.

В батальоне есть несколько форматов. "Кейсеваки" – это экипажи на внедорожниках, заезжающих максимально близко к фронту. В этом формате медики работают по принципу "хватай и беги", чтобы вывезти раненого максимально быстро.

Медевак – это врачебный экипаж на автомобиле с медицинским оборудованием. У "Госпитальеров" есть даже свой реанимационный автобус, названный в честь погибшей парамедикини "Австрийка".

Именно на медеваках проходят рейсы длинной эвакуации, которые продолжаются 6-8 часов. Это обычно транспортировка раненых в военные госпитали в прифронтовых областях.

За полтора года в постоянных ротациях Таня не чувствует сильного выгорания от войны. Напротив, она чувствует себя полезнее на фронте, чем в гражданской жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы мир увидел героизм украинцев, которые защищают свое государство и восстанавливают жизнь, несмотря ни на что. Именно об этом говорил президент нашей страны Владимир Зеленский в последнем обращении к стране.