'Я мечтал об этом все 5 месяцев': появилось трогательное видео первого звонка любимой украинского военного после плена

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали трогательные кадры военного ВСУ, который был освобожден в рамках большого пасхального обмена 16 апреля. Первым делом украинский защитник набрал номер своей любимой девушки.

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Ролик счастливых минут опубликовала руководитель Центрального региона ведомства Юлия Приймак. Трогательная беседа двух близких людей после долгой и тревожной разлуки вызвали эмоции не только у очевидцев события, но и у самой пары (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Капец, я так рад тебя видеть, поверить не могу! Это то, о чем я мечтал все пять месяцев", – со слезами на глазах говорит счастливый солдат по видеосвязи.

Девушка на другом конце связи тоже не скрывает радости. Все это время она ждала любимого, верила, что он вернется живым и невредимым, а их совместное фото, что она передала защитнику на фронт, дарило ему надежду в казематах захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля Украина вернула домой еще 100 своих военных, защищавших, в частности, Мариуполь и Гостомель. В Государственной пограничной службе показали эмоциональные кадры с освобожденными из российского плена украинцами, один из которых сразу позвонил самому близкому человеку.

"Мама! Все нормально, я вернулся, жив, здоров. Все хорошо, мамочка", – сказал один из обмененных защитников.

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