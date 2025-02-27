'Я держался на адреналине': врач из Бучи рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Антон Шкиряк – практикующий нейрохирург и онколог. К моменту начала полномасштабной войны он как раз находился в Буче. Вспоминает, как через пять минут принял решение, которое многим обошлось в жизни – эвакуировать родных, а сам остался в родном городе. Свою историю Антон рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

"Я тогда держался на адреналине, потому что остался защищать дом, не понимая того, что меня ждет. Еще запасся сладким, ведь знал, что мне нужна будет глюкоза, если не будет продовольствия", – делится воспоминаниями Антон с Алексеем Сухановым, актером, ведущим и посольством Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В первые дни войны Антон надеялся продолжить работу, поскольку его пациенты нуждались в срочных операциях и уходе. Но путь из Бучи в Киев был смертельно опасен: мост через Ирпень уже взорвали, другие дороги находились под вражескими обстрелами. Тогда выбирая маршрут, врач доверился интуиции – и только чудом уцелел, проезжая по житомирской трассе.

"Вы, возможно, помните эти кадры, где из-за супермаркета они стоят и просто стряпают по автомобилям. Вот, мы тоже хотели в эту сторону ехать, но я тогда подумал, что лучше поеду прямо, а там, как будет, так и будет. Удивительно, это и спасло", – говорит Антон.

Война изменила его не только как человека, но и врача. Он понял, что должен быть сильным, ведь на него равняются пациенты.

Смотрите и читайте историю Антона по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Вы также можете поделиться своей историей на портале Музея или по номеру горячей линии 0800509001.