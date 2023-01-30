Взялись за амбициозное дело: Виктория Сюмар объявила сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон", половину оплатит Фонд Порошенко
Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар объявила сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады, которая дислоцируется на Киевщине. Стоимость комплекса из трех беспилотников и станции управления 340 тысяч евро, половину из них уплатит Фонд Порошенко.
Об этом Виктория Сюмар сообщила в Facebook.
"Я не воспринимаю фразу: надо умирать за Украину. За Украину нужно жить и убивать ее врагов. И поэтому мы взялись за очень амбициозное дело – собрать половину средств на уникальный комплекс беспилотников "Посейдон", который является глазами нашей украинской артиллерии. Комплекс – это система управления и три "птички". Он стоит 340 тысяч евро. Мы собираем 170 тысяч, вторую половину средств оплачивает Петр Порошенко", – объясняет Сюмар.
"Беспилотчики – это самая необходимая вещь в современной войне. Потому что они дают возможность видеть цели и дают возможности их поражать, без непосредственного участия человека. Мы хотим купить лучший беспилотный комплекс "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады. Кстати, "Посейдон" целиком может быть и ударным, то есть нести взрывчатку и уничтожать врага", – написала Сюмар в Facebook.
"43-я бригада – это ребята, которые вместе с 72-й бригадой разбили и наконец вытеснили россиян из-под Киева. И столица вернулась к жизни. К нормальной жизни должна вернуться вся Украина! Сейчас 43-я на Донбассе. Но никто не нет сомнения – если мы не разобьем россиян там, они снова придут сюда. Они пойдут так далеко, как мы им позволим. Но мы – не позволим. Мы будем настоящим тылом. дает возможность убивать врага. Как можно больше врагов", – отмечает Виктория Сюмар.
"Помогите нам собрать на комплекс "Посейдон", а мы потом покажем видео как с помощью "Посейдонов" наши ребята уничтожают технику врага!", – пишет депутат.
" 5169330530160180 – карточка БФ "Надежный тыл" в ПриватБанке. Это целевой сбор только под "Посейдоны". Мы отчитаемся о каждой копейке. Давайте вместе сделаем так, чтобы быстрее закончить эту войну. Артиллерия + "Посейдоны" – убеждена Сюмар.