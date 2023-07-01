Взорвут даже после освобождения? Зеленский предупредил о плане РФ по ЗАЭС

У страны-террориста России есть план дистанционного подрыва Запорожской атомной электростанции, находящейся во временно оккупированном Энергодаре. Совершить такой взрыв захватчики могут уже после передачи контроля над АЭС Украине и МАГАТЭ.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки. Об этом он рассказал в интервью испанским журналистам.

"Они ищут формат и момент (подрыва ЗАЭС – ред.) Мы точно знаем, что рассматривался момент как один из планов, что потом, когда станцию передадут Украине, дистанционно совершить подрыв для выброса", – сказал глава государства.

В этой связи он подчеркнул, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), имеющее доступ на станцию, должно все четко и детально проверять.

"Когда мы получим станцию, МАГАТЭ должно все четко и детально проверять, ну и предупредить Россию, что мы знаем о ваших возможных планах, и они опасны для мира", – отметил Зеленский.

Он уточнил, что РФ планирует произвести выброс на ЗАЭС, чтобы заморозить войну.

"Это их главная стратегическая идея. Им сейчас нужно время, чтобы усилить свою армию людьми, оружием. Чтобы потом, когда они будут готовы, снова прийти, оккупировать нас и убить, стереть с лица земли", – пояснил президент.

Напомним, по информации начальника Главного управления разведки генерала Кирилла Буданова, российские оккупанты полностью осуществили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Отмечается, что технику со взрывчаткой захватчики разместили у четвертого и шестого энергоблоков станции.

Если Россия совершит теракт на ЗАЭС, то эта катастрофа коснется жителей сразу нескольких регионов. На фоне этой угрозы жителям Николаевщины посоветовали запастись едой и водой, а Херсонщины – совсем покинуть регион. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заверил, что в случае теракта на ЗАЭС Украина подготовила план эвакуации жителей нескольких областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сказал, что в случае совершения российскими оккупантами теракта на ЗАЭС Украина сможет узнать об этом всего через несколько часов. Это объясняется тем, что у Украины нет прямого доступа к радиационному контролю на станции.

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