Вызывают очень много вопросов: странные традиции времен СССР

Говорят, постсоветского человека до сих пор можно узнать по странным привычкам, которые время от времени проскакивают в его поведении. Виной этому странные традиции и привычки, которые остались нам еще со времен СССР.

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И хотя большинство из них постепенно отмирают, все же некоторые передаются из поколения в поколение и продолжают влиять на наше поведение. OBOZ.UA рассказывает о самых странных советских традициях, от которых стоит избавиться прямо сейчас.

Товарищеские суды

В постсоветских странах до сих пор распространена привычка людей лезть в дела друг друга и осуждать за все подряд. В СССР это было настоящим социальным ритуалом. Назывался он товарищеским судом. Если чье-то поведение казалось коллегам, соседям или даже родственникам неподходящим для советского человека, на него или на нее можно было написать жалобу и собрать такое неформальное разбирательство. Его цель заключалась в том, чтобы публично пристыдить нарушителя, хотя могли выписывать и штрафы.

Собирали такой суд, как правило, на работе. Коллеги и начальство сходились вместе и в присутствии "виновника" обсуждали недостойный, по их мнению, поступок. Вдобавок могли вспомнить еще какие-то "проступки". Обычно товарищеские суды собирали из-за чьей-то пьянки, драк, прогулов на работе, но могли пропесочить и за личный выбор – нежелание вступать в брак, супружескую измену и даже особенности внешнего вида. Ничего кроме моральной травмы такие суды не приносят. Как показал опыт, исправить поведение таким образом невозможно.

Фотосъемка на похоронах

Погребальный обряд считается интимным действом и фотографирование в этот момент не все считают уместным. Сейчас людям в трауре дают побыть со своим горем наедине. Однако в СССР на похороны могли даже специально пригласить фотографа. Он снимал не только процессию с гробом и гостей церемонии, но и покойника. Часто такие снимки делали самостоятельно на собственный фотоаппарат, а затем печатали и хранили в семейных альбомах.

Захоронение детей за огородами

Этот обычай был распространен в сельской местности до 1950-х гг. Из-за слабого развития и плохой доступности медицины дети умирали довольно часто, и такая потеря не считалась в семье чем-то экстраординарным. Поэтому время на организацию захоронения не тратили, а хоронили маленького покойника за огородом – на земле, которая не использовалась. Иногда из таких захоронений образовывались небольшие полулегальные кладбища, куда приходили матери, помянуть своих детей по советскому обычаю.

Танцы в квартирах

Когда в Европе и США активно развивалась клубная культура и для танцев выделяли отдельные помещения, в СССР танцевали в обычных городских квартирах. Более того, поскольку нормальной музыкальной аппаратуры у людей не было, танцевали часто под живые инструменты – часто баян или аккордеон. Любое застолье завершалось такой домашней дискотекой. Примечательно, что соседям приходилось терпеть подобные неудобства. В частности, потому, чтобы иметь право в свое время повеселиться и самим.

Преследование за церковные праздники

Сейчас даже в нерелигиозных семьях люди часто с радостью отдают дань народным традициям, собираясь на рождественские колядования, или пекут и святят куличи на Пасху. В советское время, когда на церковь продолжались гонения, праздновать церковные праздники запрещалось. Если кого-то ловили на колядках или пасхальных застольях, могли собрать и товарищеский суд.

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