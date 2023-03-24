Вызов для общественной морали: в УГКЦ прокомментировали законопроект о гражданских партнерствах

В Украинской греко-католической церкви прокомментировали законопроект о гражданских партнерствах, предусматривающий создание института законных отношений между однополыми партнерами. Там назвали документ "законопроектом беззакония, а не закона".

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Соответствующее заявление сделал Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, сообщается на сайте церкви. Он выразил убеждение, что указанный акт противоречит природному закону и ставит под угрозу основы законодательства Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Глава УГКЦ отметил, что подобные законодательные инициативы являются определенным вызовом для общественной морали, ведь такого типа инициатива должна пройти общественную дискуссию.

Кроме того, комментируя позицию церкви по указанному документу, патриарх назвал возмутительным то, что указанный в законопроекте тип партнерства приравнивают к семье, и он должен иметь все те же права. По мнению Блаженнейшего Святослава, это означает "презирать семью как первичную клетку общества, в том числе украинского".

Исходя из всего вышеуказанного, глава церкви выразил надежду, что законотворцы отнесутся к этой проблематике с должной ответственностью и уважением к семье, а затем будут прислушиваться к мнению украинского общества.

Напомним: 13 марта депутаты парламента подали на регистрацию законопроект "о гражданском партнерстве". Его автор, нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун указала, что он сможет существенно защитить права военнослужащих.

Согласно законодательной инициативе, зарегистрированным партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц одного или разного пола в соответствии с нормами Семейного кодекса Украины. Однако в законопроекте уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком и что проживание лиц одной семьей не является регистрируемым партнерством, если такой союз не зарегистрирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм не преступление, хотя это грех. Он призвал католических епископов приветствовать представителей ЛГБТ в церкви.

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