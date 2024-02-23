Выставка 'Голоса' открыла в Киеве мультимедийное пространство музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Музее истории города Киева началась выставка "Голоса", открывшая мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с арт-инсталляцией от GOGOLFEST. Выставка для посетителей открыта с 23 февраля по 26 апреля 2024 года в Музее истории города Киева по адресу: Богдана Хмельницкого, 7.

Андрей Палатный, который является театральным куратором GOGOLFEST, рассказал об идее и замысле, целях и творческой реализации экспозиции:

"Одна из задач, которую мы пытались воплотить – найти средства, как комментировать события войны, реагировать на них, вовлекать в диалог страны мира. Три инсталляции здесь формируют триптих, посвященный потере дома и вопросу – где дом. Дом – это стены? Это близко? Это мы? Первая инсталляция – Город. Разрушенный город. Город памяти. Город пустых домов. Вторая состоит из чемоданов – Столб разрушенной жизни, среди которых есть артефакты Музея. Третья – стена Беженцы, где в каждой фигуре скрывается эмоция, история уехавшего человека. Есть и видеоинсталляция, имеющая открытый финал. Это вопрос о том, как жить во время войны".

На открытии экспозиции Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, рассказала о значении Музея "Голоса Мирных" для формирования культуры памяти о войне в Украине и эволюции проекта:

"Сегодня очень важное событие для нас: Музей "Голоса Мирных" впервые вышел в офлайн. Верим, что замысел удастся. Музей – это проект, самый большой по объему хранения данных о войне. С 2014 года мы накопили более 100 тысяч живых историй. В Украине есть немало инициатив, которые также фиксируют события войны. Наша большая идея – создать площадку, на которой эти инициативы смогут разговаривать, искать общие ответы и объединять огромные массивы данных в системы".

Диана Попова, директор Музея истории города Киева, говорила о значении партнерства между музеями и ценности оперативного документирования событий:

"Это партнерство для нас – об обмене экспертизами. Очень важно фиксировать информацию сразу, по горячим следам, пока не стерлись в памяти подробности и события. Спустя годы история воспринимается иначе – и чувствуется по-другому".

Антон Дробович, директор Института национальной памяти, рассказал о значении офлайн-пространства Музея для развития культуры памяти в Украине:

"Большое утешение – наблюдать, как растут крутые национальные инициативы по созданию документов эпохи. Одна из самых мощных среди них – Музей "Голоса Мирных". Инициативы, систематически, командно, по определенной методологии фиксирующие данные эпохи, могут стать одним из основных источников для исследования событий в будущем".

Креативным партнером выставки "Голоса" является GOGOLFEST. Продюсер и автор идеи экспозиции – его основатель Влад Троицкий. Системным партнером выставки Музей истории города Киева.