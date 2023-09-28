Выпускники Академии кофе WOG основали ветеранский кофейный бизнес

Двадцать ветеранов, ветеранок и членов их семей овладели профессией баристы и получили знания по созданию собственного кофейного бизнеса. В течение пяти недель они обучались этому в Академии кофе WOG. Двое выпускников перешли от теории к практике и открыли собственное кафе.

Что побудило бизнес и предпринимателей объединиться в Академии кофе

Академия кофе WOG – это некоммерческий образовательный проект для ветеранов и их родных, который объединил социально ответственные бизнесы и предпринимателей, чтобы дать возможность тем, кто защищал Украину и их родным получить новую профессию и воплотить "кофейную" мечту.

Координатор Академии кофе WOG Татьяна Калашнюк рассказывает, что более 10 лет назад сеть АЗК WOG одной из первых начала развивать новую культуру потребления качественного кофе. В настоящее время компания является одним из лидеров по продаже кофе. Здесь знают, как приготовить ее так, чтобы вкус был самым кофейным. Поэтому решили не просто поделиться этим, а основать Академию кофе, где будут давать комплексные знания по кофейному делу и помогать ветеранам, ветеранкам и их родным с началом собственного дела.

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Эту идею поддержали другие социально ответственные бизнесы и предприниматели: компания по комплексному обслуживанию кофеен United Kyiv Roasters, молочная компания "Галичина", дистрибьютор кофемашин Franke "Оптима Классик", производитель замороженных хлебобулочных изделий "Мантинга Украина", украинская компания по автоматизации заведений Poster, консалтинговая компания "Качество гарантировано"; предприниматель, общественный деятель и благотворитель Степан Калюжный, бизнес-консультант, предприниматель и стартапер Татьяна Измайлова.

Для них – это не просто возможность поделиться экспертизой, а отблагодарить защитников и защитниц, помочь с реализацией мечты.

Партнером проекта стала сеть поддержки ветеранов и ветеранок, воинов и их близких Veteran Hub. Ее специалисты вошли в состав отборочной комиссии участников Академии.

"Я хорошо понимаю, как важно по возвращении домой находить для себя новые интересы, которые, возможно, станут началом для развития собственного дела. Я люблю кофе и хочу, чтобы людей, умеющих его вкусно готовить, было больше!", - отметил Глеб Стрижко, ветеран, менеджер событий Veteran Hub.

Особенности учебного процесса

Все теоретические лекции в Академии проходят онлайн. Здесь рассказывают о тонкостях профессии бариста, выборе кофемашин, молока и растительных напитков для приготовления кофе, как посчитать бюджет кофейни, сформировать ассортимент и т.д. Для отработки навыков по приготовлению кофейных напитков студенты приезжают в школу бариста United Kyiv Roasters.

"Еженедельно мы проводим по 5-7 тренингов, но такие мотивированные люди, как студенты Академии кофе, не часто встречаются. Они действительно хотели научиться варить кофе, часто задавали множество вопросов, которые не касались практических навыков, но были очень важны с точки зрения развития кофейного бизнеса", - вспоминает Михаил Бабич, руководитель управления стандартов качества, руководитель школы бариста United Kyiv Roasters.

Первый поток уже отметил выпускной. 1 октября стартует набор второго потока. Заявку на участие можно заполнить на сайте Академии.

Академия кофе – это не только про обучение

Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG, рассказывает: "Основывая Академию кофе, мы стремились создать экосистему, где не только можно получить знания по приготовлению кофе и развитию кофейного бизнеса, но и найти опору и поддержку, быть на постоянной связи с единомышленниками. Есть первые результаты: двое участниц первого потока предложили прочитать одногруппникам полезные лекции, получившие одобрительные отзывы. Они также согласились стать лекторками и для других обучающих потоков".

Выпускница Академии, ветеранка, главный сержант запаса Алла, позывной "Белочка", делится: "Мечтаю открыть кафе, куда будут приходить побратымы, возвращаясь с фронта. Учась в Академии, поняла, насколько основательно нужно подходить к этому. Кроме знаний, обучение здесь – это еще и психологическая помощь, поскольку позволяет ветеранам понять, как можно реализовать себя в гражданской жизни. Поэтому пока буду готовить бизнес-план, хочу поработать баристой, чтобы посмотреть на бизнес изнутри".

Выпускник Академии, ветеран АТО, Назар Довжанский планирует открыть две кофейни или кофейню 2в1, где люди смогут посидеть в уютной атмосфере или взять вкусный кофе с собой.

"Я считаю, что бизнес должен не только зарабатывать деньги, но и давать людям что-нибудь приятное. Очень импонируют социально ответственные бизнесы. Хочется дорасти до того уровня, когда мое дело будет давать возможность помогать другим – ветеранам и ветеранам. Благодаря обучению в Академии кофе WOG я понял, что кофейный бизнес – это большой бурный океан, а замечательные и опытные преподаватели рассказали еще и об айсбергах, которые могут встретиться там", - подытоживает Назар.