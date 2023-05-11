Выломали двери и воруют имущество: оккупанты захватили собор украинской церкви в Крыму

Во временно оккупированном Симферополе российские захватчики вероломно грабят и разрушают кафедральный собор Православной церкви Украины. Они выносят и присваивают внутреннюю утварь храма, выламывают двери и выбивают окна, другими словами – просто кощунствуют и мародерят.

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Об этом рассказал журналист и активист культурной деятельности в Крыму Андрей Щекун у себя на Facebook. Наиболее циничным в этой ситуации выглядит присутствие так называемого пристава.

"В незаконных действиях принимают участие представители так называемого фонда госимущества республики Крым РФ вместе с "служебными приставами Республики Крым РФ". Есть уже первая информация: Новиков Евгений Николаевич – московский судебный пристав, управляющий захватом храма ПЦУ в Крыму", – указал он.

Журналист добавил, что все эти противоправные действия мародеры совершают среди белого дня. Не опасаясь никакой ответственности за разграбление культурного и религиозного наследия, они не стали предупреждать о своем нашествии ни сотрудников собора, ни духовенство ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия занимается грабежом и мародерством на временно оккупированных территориях. Значительно возросло количество таких случаев с начала мая в Запорожской и Херсонской областях.

"Только в Энергодаре в ночное время с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" российские захватчики украли около 20 единиц автотранспорта, а также разграбили склад", – рассказала замглавы Минобороны Анна Маляр, добавив, что это может быть спешка в преддверии отступления перед Силами обороны.

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