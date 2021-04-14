Выходные в июне 2021 года: сколько будут отдыхать в Украине

В июне 2021 года в Украине отмечаются два государственных праздника, в связи с чем украинцы получат дополнительные выходные дни.

Так, 20 июня празднуется Троица, а 28 – День Конституции Украины. Когда и сколько будут отдыхать граждане, рассказывает OBOZREVATEL.

В июне 2021 года всего будет десять официальных выходных. Празднование православного переходящего праздника Дня святой Троицы приходится на воскресенье, 20 июня, в связи с чем понедельник, 21 июня, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, также будет нерабочим.

Таким образом на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.

В свою очередь, День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. В 2021 году он приходится на понедельник, который, в честь государственного праздника, по всей стране будет официальным выходным. В этом случае украинцы также будут отдыхать три дня подряд – 26, 27 и 28 июня.

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня buhoblik.org.ua

Как известно, в июне традиционно отмечаются и другие популярные праздники, такие как Международный день защиты детей, Международный день друзей, День государственной службы ООН, День таможенной службы Украины, День журналиста и День медицинского работника.

Напомним, в 2021 году украинцы всего получат 11 дополнительных выходных дней, предусмотренных календарем государственных праздников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы пять удивительных мест в пригородах Украины, куда стоит поехать на выходные: почти в каждой украинской области есть что-то необычное.